В Тюмени девушка выпала из окна многоэтажки

В Тюмени вечером 29 октября молодая девушка выпала из окна многоэтажки по улице Николая Зелинского. Об этом сообщает telegram-канал «МегаТюмень — новости Тюмени» со ссылкой на очевидцев происшествия. По их словам, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.