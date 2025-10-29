Логотип РИА URA.RU
В тюменских кафе готовили еду из потенциально опасного мяса

29 октября 2025 в 18:56
Предприниматели получили предостережения

Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В тюменском кафе «Вьет нэм» и тобольском «Хазар» не обнаружилось ветеринарных документов на мясо, из которого готовили еду посетителям. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«15 октября инспекторами управления установлено, что у кафе „Хазар“ отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на все мясное сырье, используемое для приготовления блюд. Аналогичные признаки нарушений выявлены 21 октября в отношении кафе „Вьет нэм“. Установить происхождение и безопасность сырья не представляется возможным», — указано в сообщении.

Предприниматели получили предостережения. Ранее URA.RU писало, что подобные нарушения выявили в кафе Mult coffee и «Шаурма для Вас».

