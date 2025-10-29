Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Мэр Тюмени предложил внести изменения в механизм КРТ

Мэр Тюмени предложил передавать инвесторам исторические здания в зонах КРТ
29 октября 2025 в 19:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Это позволит за счет внебюджетных средств сохранить исторические здания

Это позволит за счет внебюджетных средств сохранить исторические здания

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Тюмени Максим Афанасьев предложил разрешить передачу объектов культурного наследия, которые попадают в зону комплексного развития территории (КРТ), в руки инвесторов. Такую инициативу он озвучил на международной муниципальной конференции БРИКС. Это позволит за счет внебюджетных средств сохранить исторические здания.

«На площадке конференции мной были выдвинуты конкретные предложения. Во-первых, ввести механизм выкупа муниципалитетами социальных объектов у застройщиков с возможностью рассрочки платежа на длительный период, что позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет. Во-вторых, разрешить передачу объектов культурного наследия, расположенных в зоне КРТ, частным инвесторам с условием их сохранения и реставрации», — написал глава города в своих соцсетях.

Он рассказал, что инициативы поддержали участники сессии. Мэр добавил, что такие нововведения требуют юридической проработки в рамках земельного, градостроительного и антимонопольного законодательства. 

Продолжение после рекламы

В Тюмени в процессе реализации 22 договора КРТ. Изменения затрагивают 335 гектаров земли. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени расселяют 137 многоквартирных домов. Из них 54 аварийных здания включат в договоры реновации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал