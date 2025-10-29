Мэр Тюмени предложил внести изменения в механизм КРТ
Это позволит за счет внебюджетных средств сохранить исторические здания
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Мэр Тюмени Максим Афанасьев предложил разрешить передачу объектов культурного наследия, которые попадают в зону комплексного развития территории (КРТ), в руки инвесторов. Такую инициативу он озвучил на международной муниципальной конференции БРИКС. Это позволит за счет внебюджетных средств сохранить исторические здания.
«На площадке конференции мной были выдвинуты конкретные предложения. Во-первых, ввести механизм выкупа муниципалитетами социальных объектов у застройщиков с возможностью рассрочки платежа на длительный период, что позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет. Во-вторых, разрешить передачу объектов культурного наследия, расположенных в зоне КРТ, частным инвесторам с условием их сохранения и реставрации», — написал глава города в своих соцсетях.
Он рассказал, что инициативы поддержали участники сессии. Мэр добавил, что такие нововведения требуют юридической проработки в рамках земельного, градостроительного и антимонопольного законодательства.
В Тюмени в процессе реализации 22 договора КРТ. Изменения затрагивают 335 гектаров земли. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени расселяют 137 многоквартирных домов. Из них 54 аварийных здания включат в договоры реновации.
