Мэр Тюмени предложил внести изменения в механизм КРТ

Это позволит за счет внебюджетных средств сохранить исторические здания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Тюмени Максим Афанасьев предложил разрешить передачу объектов культурного наследия, которые попадают в зону комплексного развития территории (КРТ), в руки инвесторов. Такую инициативу он озвучил на международной муниципальной конференции БРИКС. Это позволит за счет внебюджетных средств сохранить исторические здания.

«На площадке конференции мной были выдвинуты конкретные предложения. Во-первых, ввести механизм выкупа муниципалитетами социальных объектов у застройщиков с возможностью рассрочки платежа на длительный период, что позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет. Во-вторых, разрешить передачу объектов культурного наследия, расположенных в зоне КРТ, частным инвесторам с условием их сохранения и реставрации», — написал глава города в своих соцсетях.

Он рассказал, что инициативы поддержали участники сессии. Мэр добавил, что такие нововведения требуют юридической проработки в рамках земельного, градостроительного и антимонопольного законодательства.

