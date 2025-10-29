В Ярковском округе избрали главу

В этой должности Золотухин находится с 2019 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ярковском округе Тюменской области на пост главы муниципалитета переизбрали Евгения Золотухина. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. В этой должности он находится с 2019 года.

«На втором заседании думы Ярковского муниципального округа первого созыва, единогласным решением депутатов я был избран главой округа. Перед официальным вступлением в должность принял торжественную присягу», — написал Золотухин.