В Ярковском округе избрали главу
В этой должности Золотухин находится с 2019 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Ярковском округе Тюменской области на пост главы муниципалитета переизбрали Евгения Золотухина. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. В этой должности он находится с 2019 года.
«На втором заседании думы Ярковского муниципального округа первого созыва, единогласным решением депутатов я был избран главой округа. Перед официальным вступлением в должность принял торжественную присягу», — написал Золотухин.
В начале октября чиновник официально уходил в отставку по причине реорганизации своей администрации. Район преобразовали в округ в рамках перехода на одноуровневую систему власти. В сентябре во всех новообразованных округах были избраны первые созывы дум, а после стартовали выборы муниципальных глав.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!