В Ярковском округе избрали главу

В Тюменской области главой Ярковского округа переизбрали Евгения Золотухина
29 октября 2025 в 19:57
В этой должности Золотухин находится с 2019 года

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ярковском округе Тюменской области на пост главы муниципалитета переизбрали Евгения Золотухина. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. В этой должности он находится с 2019 года.

«На втором заседании думы Ярковского муниципального округа первого созыва, единогласным решением депутатов я был избран главой округа. Перед официальным вступлением в должность принял торжественную присягу», — написал Золотухин.

В начале октября чиновник официально уходил в отставку по причине реорганизации своей администрации. Район преобразовали в округ в рамках перехода на одноуровневую систему власти. В сентябре во всех новообразованных округах были избраны первые созывы дум, а после стартовали выборы муниципальных глав. 

