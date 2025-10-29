Тюмень офлайн: как город неделю живет без мобильного интернета

Первые сообщения о сбоях появились 22 октября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени около недели наблюдаются проблемы в работе мобильного интернета. Первые сообщения о сбоях появились 22 октября — в центре города горожане не могли выйти в Интернет и расплатиться по QR-коду в автобусах и магазинах. В некоторый районах жители даже жаловались на отсутствие связи. Как город живет без интернета — в материале URA.RU.

Проблемы, возникшие из-за ограничений

Первое, на что обратили внимание жители, — невозможность оплаты покупок бесконтактным способом (SberPay, QR-код). Также горожане не могли выйти в Интернет, переписываться в мессенджерах, переводить деньги и вызывать такси. В некоторых районах жаловались и на проблемы со связью — у некоторых горожан местами она пропадала.

Кроме того, поступали недовольства из-за неработающих табло с расписание автобусов на умных остановках, другая часть тюменцев не могла оплатить стоянку автомобиля — сервисы выдавали сообщения о сбоях или технических работах. Первую проблему начали решать с помощью бумажных табличек.

Продолжение после рекламы

Комментарий властей

По словам регионального правительства, ограничения введены в целях безопасности. Ни операторы связи, ни органы местной власти не могут на это повлиять. Губернатор региона Александр Моор на прошедшей 28 октября прямой линии так прокомментировал проблемы с интернетом и связью: «Мы с вами живем в новой реальности, когда существуют угрозы безопасности. Ограничения — это объективная необходимость. Решение об этом принимается федеральными органами безопасности исходя их существующих угроз, нам нужно принимать это, как данность. Такие ограничения будут».

Как оплачивать покупки без интернета?

Жителям рекомендуют носить с собой наличку, пластиковые карты и пользовать бесплатным Wi-Fi. Подключившись к городским точкам доступа, можно зайти в приложения банков.

Где поймать бесплатный Wi-Fi

В регионе доступно 186 бесплатных точек доступа TyumenFree. Их расположение опубликовано на Геопортале Тюменской области. В центре поймать Wi-Fi можно на Цветном бульваре, набережной, Центральной площади, Текутьевском бульваре, ЖД вокзала, в районе Драмтеатра, в Комсомольском сквере. На КПД можно подключиться в скверах Славы, Славянском, Юрия Куталова, Якова Неумоева, на автовокзале, в Антипино — в сквере 65-летия Победы, поликлинике №6 и ДК «Поиск», в Зареке — в парке Заречный. Также три точки есть в поселке Московский, одна в районе Ожогино.

Какие сервисы работают без интернета?

Без мобильного интернета работают социальная сеть «ВКонтакте», мессенджер MAX. Также горожане отмечают, что иногда доступны сервисы «Яндекса».

Как отметил глава региона, Минцифры готовит список «белых» сайтов, которые будут работать при ограничениях. В него войдут маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, госуслуги, а также и региональные сервисы.

Скидки от операторов связи