С выборов мэра Миасса снялся один из кандидатов

28 апреля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

На пост главы Миасса осталось три претендента из четырех Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С выборов на пост главы Миасса Челябинской области 27 апреля, в канун первого заседания конкурсной комиссии, снялся один из кандидатов — Анастасия Захарова. Об этом URA.RU сообщили в комиссии. «Заявление об участии в конкурсе отозвала начальник отдела соцпроектов завода „СпецАгрегат“ Анастасия Захарова. Она уведомила об этом членов комиссии», — пояснили в комиссии. Захарова снялась с выборов, потому что является прямой подчиненной депутата заксобрания региона Евгения Субачева. Субачев руководит заводом, где работает Захарова, а также входит в состав конкурсной комиссии. По закону он не мог за нее голосовать. Мэр Миасса Григорий Тонких подал в досрочную отставку, которую миасские депутаты приняли 3 марта. Заявление на участие в конкурсе на главу подали четыре кандидата. Кроме Захаровой, это бизнесмен Виктор Легенчук, вице-губернатор региона Егор Ковальчук и глава управления имущественных отношений администрации города Николай Булдыгин. Наиболее вероятным кандидатом является Ковальчук, которого поддерживают в правительстве области. Первое заседание комиссии состоится 28 апреля. На нем примут решение о допуске кандидатов к конкурсу. 11 мая состоится сессия собрания депутатов Миасса, на которой выберут главу из числа кандидатов, отобранных на втором заседании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С выборов на пост главы Миасса Челябинской области 27 апреля, в канун первого заседания конкурсной комиссии, снялся один из кандидатов — Анастасия Захарова. Об этом URA.RU сообщили в комиссии. «Заявление об участии в конкурсе отозвала начальник отдела соцпроектов завода „СпецАгрегат“ Анастасия Захарова. Она уведомила об этом членов комиссии», — пояснили в комиссии. Захарова снялась с выборов, потому что является прямой подчиненной депутата заксобрания региона Евгения Субачева. Субачев руководит заводом, где работает Захарова, а также входит в состав конкурсной комиссии. По закону он не мог за нее голосовать. Мэр Миасса Григорий Тонких подал в досрочную отставку, которую миасские депутаты приняли 3 марта. Заявление на участие в конкурсе на главу подали четыре кандидата. Кроме Захаровой, это бизнесмен Виктор Легенчук, вице-губернатор региона Егор Ковальчук и глава управления имущественных отношений администрации города Николай Булдыгин. Наиболее вероятным кандидатом является Ковальчук, которого поддерживают в правительстве области. Первое заседание комиссии состоится 28 апреля. На нем примут решение о допуске кандидатов к конкурсу. 11 мая состоится сессия собрания депутатов Миасса, на которой выберут главу из числа кандидатов, отобранных на втором заседании.