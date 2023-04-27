27 апреля 2023

С выборов мэра Миасса снялся один из кандидатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж по мусорным войнам из Миасса, администрация миасса
На пост главы Миасса осталось три претендента из четырех Фото:

С выборов на пост главы Миасса Челябинской области 27 апреля, в канун первого заседания конкурсной комиссии, снялся один из кандидатов — Анастасия Захарова. Об этом URA.RU сообщили в комиссии.

«Заявление об участии в конкурсе отозвала начальник отдела соцпроектов завода „СпецАгрегат“ Анастасия Захарова. Она уведомила об этом членов комиссии», — пояснили в комиссии.

Захарова снялась с выборов, потому что является прямой подчиненной депутата заксобрания региона Евгения Субачева. Субачев руководит заводом, где работает Захарова, а также входит в состав конкурсной комиссии. По закону он не мог за нее голосовать.

Мэр Миасса Григорий Тонких подал в досрочную отставку, которую миасские депутаты приняли 3 марта. Заявление на участие в конкурсе на главу подали четыре кандидата. Кроме Захаровой, это бизнесмен Виктор Легенчук, вице-губернатор региона Егор Ковальчук и глава управления имущественных отношений администрации города Николай Булдыгин. Наиболее вероятным кандидатом является Ковальчук, которого поддерживают в правительстве области.

Первое заседание комиссии состоится 28 апреля. На нем примут решение о допуске кандидатов к конкурсу. 11 мая состоится сессия собрания депутатов Миасса, на которой выберут главу из числа кандидатов, отобранных на втором заседании.

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С выборов на пост главы Миасса Челябинской области 27 апреля, в канун первого заседания конкурсной комиссии, снялся один из кандидатов — Анастасия Захарова. Об этом URA.RU сообщили в комиссии. «Заявление об участии в конкурсе отозвала начальник отдела соцпроектов завода „СпецАгрегат“ Анастасия Захарова. Она уведомила об этом членов комиссии», — пояснили в комиссии. Захарова снялась с выборов, потому что является прямой подчиненной депутата заксобрания региона Евгения Субачева. Субачев руководит заводом, где работает Захарова, а также входит в состав конкурсной комиссии. По закону он не мог за нее голосовать. Мэр Миасса Григорий Тонких подал в досрочную отставку, которую миасские депутаты приняли 3 марта. Заявление на участие в конкурсе на главу подали четыре кандидата. Кроме Захаровой, это бизнесмен Виктор Легенчук, вице-губернатор региона Егор Ковальчук и глава управления имущественных отношений администрации города Николай Булдыгин. Наиболее вероятным кандидатом является Ковальчук, которого поддерживают в правительстве области. Первое заседание комиссии состоится 28 апреля. На нем примут решение о допуске кандидатов к конкурсу. 11 мая состоится сессия собрания депутатов Миасса, на которой выберут главу из числа кандидатов, отобранных на втором заседании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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