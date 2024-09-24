Жена депутата заксобрания Евгения Субачева (на фото) сдала мандат из-за конфликта интересов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат горсобрания Миасса и супруга депутата заксобрания Челябинской области Евгения Субачева Анастасия Захарова сдала мандат в горсобрании. Это произошло после неудачной попытки оспорить в облсуде решение суда Миасса о снятии с нее депутатских полномочий.

«Закон для всех един. Уважаю и подчиняюсь. Я продолжу оказывать помощь жителям 11-го округа, которые ее ждут, в качестве волонтера», — заявила Захарова в соцсетях.

Информация о депутате Захаровой удалена с сайта горсобрания. В данных о депутате избирательного округа № 11, который представляла Захарова, сказано, что у округа нет депутата.

Миасский суд вынес решение о лишении Захаровой мандата 28 мая. Иск об этом подавала прокуратура. Поводом стало избрание Владимира Субачева почетным гражданином города Миасса. В числе прочих депутатов горсобрания за избрание проголосовала и Анастасия Захарова, гражданская жена его сына, депутата областного заксобрания Евгения Субачева. Захарова работает начальником отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», которое выдвинуло на получение звания почетного гражданина города Владимира Субачева. Сын Субачева Евгений руководит этим предприятием.

Решение суда Миасса было обжаловано в областном суде. Однако 16 сентября суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

Избирательный округ № 11, который представляла Захарова, остался без депутата Фото: скрин с сайта Миасского городского собрания депутатов