Жена депутата челябинского заксобрания Субачева сдала мандат в Миассе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Законодательного собрания. Челябинск, субачев евгений
Жена депутата заксобрания Евгения Субачева (на фото) сдала мандат из-за конфликта интересов Фото:

Депутат горсобрания Миасса и супруга депутата заксобрания Челябинской области Евгения Субачева Анастасия Захарова сдала мандат в горсобрании. Это произошло после неудачной попытки оспорить в облсуде решение суда Миасса о снятии с нее депутатских полномочий.

«Закон для всех един. Уважаю и подчиняюсь. Я продолжу оказывать помощь жителям 11-го округа, которые ее ждут, в качестве волонтера», — заявила Захарова в соцсетях.

Информация о депутате Захаровой удалена с сайта горсобрания. В данных о депутате избирательного округа № 11, который представляла Захарова, сказано, что у округа нет депутата.

Миасский суд вынес решение о лишении Захаровой мандата 28 мая. Иск об этом подавала прокуратура. Поводом стало избрание Владимира Субачева почетным гражданином города Миасса. В числе прочих депутатов горсобрания за избрание проголосовала и Анастасия Захарова, гражданская жена его сына, депутата областного заксобрания Евгения Субачева. Захарова работает начальником отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», которое выдвинуло на получение звания почетного гражданина города Владимира Субачева. Сын Субачева Евгений руководит этим предприятием.

Решение суда Миасса было обжаловано в областном суде. Однако 16 сентября суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

Избирательный округ № 11, который представляла Захарова, остался без депутата
Избирательный округ № 11, который представляла Захарова, остался без депутата
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат горсобрания Миасса и супруга депутата заксобрания Челябинской области Евгения Субачева Анастасия Захарова сдала мандат в горсобрании. Это произошло после неудачной попытки оспорить в облсуде решение суда Миасса о снятии с нее депутатских полномочий. «Закон для всех един. Уважаю и подчиняюсь. Я продолжу оказывать помощь жителям 11-го округа, которые ее ждут, в качестве волонтера», — заявила Захарова в соцсетях. Информация о депутате Захаровой удалена с сайта горсобрания. В данных о депутате избирательного округа № 11, который представляла Захарова, сказано, что у округа нет депутата. Миасский суд вынес решение о лишении Захаровой мандата 28 мая. Иск об этом подавала прокуратура. Поводом стало избрание Владимира Субачева почетным гражданином города Миасса. В числе прочих депутатов горсобрания за избрание проголосовала и Анастасия Захарова, гражданская жена его сына, депутата областного заксобрания Евгения Субачева. Захарова работает начальником отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», которое выдвинуло на получение звания почетного гражданина города Владимира Субачева. Сын Субачева Евгений руководит этим предприятием. Решение суда Миасса было обжаловано в областном суде. Однако 16 сентября суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...