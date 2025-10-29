Ректор УрФУ анонсировал приезд в Екатеринбург более сотни борцов с киберпреступниками

Обабков рассказал о правилах соревнований и перспективах для участников Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 30-31 октября в третий раз пройдут всероссийские киберучения среди студентов. В соревнованиях по кибербезопасности примут участие 129 человек из 28 команд. О предстоящем мероприятии рассказал ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков.

«География пока еще российская. Обсудим, как в следующий раз выйти за пределы страны, пора делиться опытом. Цифры впечатляющие. Киберучения идут в два этапа, в этом году есть отборочный тур. Уровень соревнований и команд сильно вырос», — отметил Обабков.

В предварительном этапе участвовали 550 участников из 121 команды. Для участия во втором этапе отобрали 28 команд (129 человек). Между собой будут соревноваться 14 красных и 14 синих команд. В течение двух дней первым предстоит взламывать инфраструктуру (имитирована инфраструктура предприятия), а вторым предотвращать угрозу. По результатам работы команд экспертное жюри подведет итоги и наградит победителей. Обабков подчеркнул, что задачи в рамках учений максимально приближены к реальным условиям. Он также пообещал рассмотреть возможность приоритетного поступления в магистратуру УрФУ для победителей.

