Женщина погибла после аварии в больнице (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) на тротуаре одной из улиц водитель на «Газели» при разгрузке переехал пенсионерку. Мужчина сдавал задним ходом и сбил женщину. Врачи пытались спасти пострадавшую, но она умерла через несколько часов, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«38-летний водитель, управляя автомобилем „Газель Некст“, двигался задним ходом по тротуару с целью разгрузки продуктов питания в торговый павильон. В ходе этого маневра он совершил наезд на 63-летнюю женщину», — сообщили в ведомстве.

Сам водитель имеет стаж вождения 19 лет. В момент аварии он был трезв. Сейчас проводится расследование, по решению которого примут соответсвующее решение.

Продолжение после рекламы

В Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными при движении задним ходом. Перед началом движения следует убедиться в безопасности маневра и предупредить окружающих.