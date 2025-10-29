В свердловском заксо отреагировали на видео с депутатом, которого обвинили в преследовании. Видео
Станислав Блохин угодил в скандал
Фото: Илья Московец © URA.RU
В мандатную комиссию законодательного собрания Свердловской области пока не поступало заявлений с просьбой разобрать поведение депутата Станислава Блохина (КПРФ), которого обвинила в преследовании бывшая девушка. Заявление председателя парламента приводит управление информполитики заксо.
«О появившемся в интернете видео с участием, предположительно, депутата Блохина, законодательному собранию известно. В случае поступления заявления, материалы по нему могут быть рассмотрены мандатной комиссией, в ведении которой находятся вопросы депутатской этики и вопросы, связанные с возможным нарушением депутатами действующего законодательства», — отметила Бабушкина.
Ранее екатеринбургская модель Елизавета Кузнецова публично обвинила Блохина, с которым была в отношениях, в преследованиях, угрозах и насилии. У себя в соцсетях она рассказала, что он постоянно издевался и угрожал ей после того, как она приняла решение уйти. » У человека зависимости, и у меня нет сил их терпеть. Я сбежала в августе 2025 года и с тех пор мне не давали жизни, я шла на все условия, лишь бы это была последняя встреча», — написала модель. Сам Блохин называет ее слова «бредом» и отказывается от подробных комментариев. В его окружении популярная версия, что Кузнецова, которая активно развивает блог, захотела привлечь на скандале новых подписчиков.
