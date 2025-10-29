Ранее екатеринбургская модель Елизавета Кузнецова публично обвинила Блохина, с которым была в отношениях, в преследованиях, угрозах и насилии. У себя в соцсетях она рассказала, что он постоянно издевался и угрожал ей после того, как она приняла решение уйти. » У человека зависимости, и у меня нет сил их терпеть. Я сбежала в августе 2025 года и с тех пор мне не давали жизни, я шла на все условия, лишь бы это была последняя встреча», — написала модель. Сам Блохин называет ее слова «бредом» и отказывается от подробных комментариев. В его окружении популярная версия, что Кузнецова, которая активно развивает блог, захотела привлечь на скандале новых подписчиков.