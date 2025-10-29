Создатель свердловских дронов «Заноза», за которыми встают в очередь, получил награду

Семен Анфиногенов занимается разработкой дронов Фото: Илья Московец © URA.RU

Создатель дронов «Заноза» Семен Анфиногенов получил почетный знак за заслуги в волонтерской деятельности от свердловского заксобрания. Беспилотники активно применяют в зоне спецоперации и, делился ранее депутат регионального парламента Вячеслав Брозовский, заказы на технику идут даже из-за рубежа.

«Мы делаем большое дело, эмоций очень много», — коротко прокомментировал Анфиногенов. Дроны «Заноза» запустили в производство в 2024 году. Брозовский говорил, что на беспилотники поступают заказы из других стран, включая Африку, однако приоритетом остается обеспечение российской армии.

Основной особенностью продукции является собственная прошивка, которая открывает весь потенциал полетных контроллеров. Она включает такие эксклюзивные функции, как защита от дизарма в полете, длительный фэйл-сейф (до 30 минут) и переключение каналов видео с пульта.

