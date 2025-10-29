Лимитированную посуду будут продавать Фото: Илья Московец © URA.RU

Бренд-дизайн студия CHEKED и творческая лаборатория «Антихрупкость», которая прославилась на весь мир благодаря конструктивистским кружкам, увековечили в фарфоре дерзкие цитаты Эрнста Неизвестного к 100-летию екатеринбургского скульптора. В ограниченный тираж коллекции вошли стакан и тарелки, на одной из них размещена провокационная фраза.

«Мы обратились к образам Неизвестного — это крест, рука, маска. Например, в первом варианте написано: „Кто вам сказал, что вы разбираетесь в искусстве?“ Когда мы изучали биографию Неизвестного, то обнаружили, что он не только защищал право художника быть художником, но и не боялся это озвучивать. Эту фразу он сказал Никите Хрущеву, когда тот разбомбил искусство художников на выставке в „Манеже“», — пояснила соосновательница дизайн-студии CHEKED Ирина. Также на посуде появились фразы «Вертикаль — это бог» и «Горизонталь — это жизнь». Коллекция «Неизвестный» вышла ограниченным тиражом, но ее можно будет купить всем желающим.

Посуда вышла ограниченным тиражом Фото: Илья Московец © URA.RU

Эрнст Неизвестный считается одной из наиболее значительных фигур в русском искусстве второй половины XX века. Одними из самых известных произведений Неизвестного являются «Маска скорби», памятник на могиле Н.С. Хрущева, статуэтки ТЭФИ.

Среди почитателей работ были Папа Римский Иоанн Павел II, среди друзей — Энди Уорхол и Сергей Довлатов. Избранные работы Неизвестного представлены только в двух музеях в мире: в городе Уттерсберг (Швеция) и на родине — в Екатеринбурге.

В 2023 году команда «Антихрупкости» помогла заводу «Фарфор Сысерти» повысить доходы с помощью выпуска новой посуды. Особой популярностью пользовались кружки с конструктивистскими зданиями Екатеринбурга. Продукт настолько понравился людям, что посуду стали заказывать даже из Мексики и США.