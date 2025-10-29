Блогер, помощник ветеринара и хорошая жена: топ-5 необычных курсов для детей в Екатеринбурге
Детей обучают самым разным профессиям
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Екатеринбурге проводятся различные курсы и кружки для школьников. Ребят готовят ко взрослой жизни, обучают профессиям и даже учат быть хорошими женами. О том, какие навыки дети могут приобрести вне стен школы, — в материале URA.RU.
Школа кино и телевидения «ШКИТ»
улица Карла Либкнехта, 22
Возраст: от 7 до 17 лет
Здесь из детей готовят будущих звезд телевидения, учат держаться в кадре, брать интервью, снимать и монтировать видео, импровизировать. Также есть курсы для маленьких актеров, где каждый может попробовать себя в съемках кино. Если ребенок мечтает о мире кинематографа, но не хочет быть в кадре, он может заняться режиссурой или написанием сценариев. Ученики «ШКИТ» побеждают во всероссийских конкурсах, участвуют в медиа-сменах в лагерях «Артек» и «Орленок», встречаются с известными людьми. Среди преподавателей — члены Союза журналистов России, актеры, телеведущие, режиссеры.
Городской детский экологический центр
улица Шевченко, 4А
Возраст: от 5 до 18 лет
Детям прививают заботу о братьях меньших
Фото: Дарья Попова © URA.RU
В Центре работают 65 детских творческих объединений. Для юных натуралистов здесь созданы условия для практической деятельности, есть две теплицы с коллекционными растениями, в которых насчитывается 600 экспонатов комнатных и 200 видов тропических растений, и живой уголок (в аквазоолаборатории проживают более 40 видов животных). В объединениях занимаются в том числе и дети с особыми образовательными потребностями.
Так, например, в рамках курса «Секреты доктора Айболита». Группу ведет ветеринарный врач, орнитолог, в прошлом главврач Екатеринбургского зоопарка Татьяна Суркова. Она помогает детям освоить профессию ассистента ветеринарного врача.
TOP STARS Project
улица Ленина, 49
Возраст: от 2 до 18 лет
В школе действуют 28 направлений от актерского мастерства и дефиле до кулинарии и фотографии. Ребят учат съемке видео для соцсетей, этикету, основам питания, нейройоге, психологии, рисованию в самых разных стилях. Среди преподавателей — режиссеры недели, актеры и режиссеры театра и кино, ведущие радио и тв программ, члены академии художеств. А партнерами школы являются телеканалы, ТЦ, рестораны и бренды.
Инновационный детский клуб — Нейроджимми
улица Кузнецова 7
Возраст: от 7 до 14 лет
Детей учат работать с ИИ
Фото: Илья Московец © URA.RU
Детей обучают работе с искусственным интеллектом и нейросетями. Школьники осваивают основы программирования и алгоритмов, анализ данных и машинное обучение, а также учатся применять нейросети в создании музыки, приложений и игр. Курсы построены на основе реальных задач, ребята смогут применять полученный опыт на практике. Обучение проходит в небольших группах по 3-9 человек по гибкому графику. Преподаватели используют игровые методики и интерактивные задания, чтобы вовлечь в процесс самых маленьких.
КРАСНА ДЕВИЦА
улица Мехренцева 42
На курсах в уютном пространстве для девочек проводят занятия, которые помогают будущим женщинам «расти мудрыми, чистыми сердцем и сильными духом, раскрыть свою истинную природу, научиться ценить женственность и подготовиться к счастливой, осознанной жизни». Девочек обучают новым навыкам в рукоделии, кулинарии, вязании, рисовании, лепке и других видах творчества. Также ученицам прививают нравственные основы — целомудрие, верность, уважение к мужчинам и традиционным ценностям.
