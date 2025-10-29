Появилось видео, как пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Новоуральске

Лихач сбил женщину на переходе (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Появилось видео с места смертельной аварии, случившейся вечером 28 октября в Новоуральске. На кадрах запечатлён момент, когда 24-летний водитель на регулируемом пешеходном переходе насмерть сбил женщину. Местная жительница скончалась до приезда медиков.

Причиной смертельного ДТП стала невнимательность водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. «Как пояснил водитель сотрудникам ДПС, он заметил одного пешехода с собакой, но не увидел вторую женщину, которая шла следом за ним, что и привело к происшествию», — пояснили в региональном отделении ГИБДД.

Известно, что водитель за шесть лет стажа 83 раза становился участником административных разбирательств. На момент аварии у него отсутствовал полис ОСАГО. Сейчас он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека по неосторожности.

Продолжение после рекламы