Происшествия

ДТП

Появилось видео, как пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Новоуральске

Пьяный свердловчанин на огромной скорости сбил насмерть женщину на переходе
29 октября 2025 в 19:50
Лихач сбил женщину на переходе (архивное фото)

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Появилось видео с места смертельной аварии, случившейся вечером 28 октября в Новоуральске. На кадрах запечатлён момент, когда 24-летний водитель на регулируемом пешеходном переходе насмерть сбил женщину. Местная жительница скончалась до приезда медиков.

Причиной смертельного ДТП стала невнимательность водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. «Как пояснил водитель сотрудникам ДПС, он заметил одного пешехода с собакой, но не увидел вторую женщину, которая шла следом за ним, что и привело к происшествию», — пояснили в региональном отделении ГИБДД. 

Известно, что водитель за шесть лет стажа 83 раза становился участником административных разбирательств. На момент аварии у него отсутствовал полис ОСАГО. Сейчас он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека по неосторожности.

Параллельно ведется административное производство за отсутствие страховки. Следственные органы продолжают работу по установлению всех деталей происшествия. 

