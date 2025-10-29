Логотип РИА URA.RU
Общество

Популярнейшая игра в мире перестала работать у свердловчан

Minecraft перестал работать в Свердловской области
30 октября 2025 в 01:59
30 октября 2025 в 01:39
Перебои наблюдаются во многих регионах России

Перебои наблюдаются во многих регионах России

Фото: Rebecca Pollard/Flickr

Игроки из Свердловской области столкнулись с проблемами при запуске игры Minecraft. Пользователи отмечают, что игра работает с перебоями в онлайн-режиме, а в офлайн версии проблем нет. На это пожаловались читатели URA.RU.

«Договаривалась поиграть с подругой, а в итоге ничего не работает. Просто бесконечное подключение к миру. Грустно», — рассказала собеседница агентства.

Согласно сервису detector404, который фиксирует работу интернет-сервисов, сбой связан с серверами игры. Проблемы наблюдаются во многих регионах России.

Фото: detector404

