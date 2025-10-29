Родные пытались помочь женщине сменить образ Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Валентина из Екатеринбурга стала новой участницей популярного телешоу «Модный приговор». Женщина все последние годы пытается уйти от своего образа одежды и обратилась за помощью к ведущим дизайнерам России. Также Валентина рассказала о своей тяжелой жизни. Шоу вышло на «Первом канале».

«После несчастного случая у меня были ожоги 15% кожи — лицо, шея, руки. Я жива только чудом благодаря врачам и поддержке семьи, это тяжело сказалось и на моем отношении к себе, и на моем стиле одежды», — отметила Валентина. Она призналась, что до сих пор боится открытой одежды, хотя понимает, что ее внешний вид не соответствует статусу, ведь она инженер-конструктор в крупной фирме.

Мама и сестра Валентины неоднократно пытались убедить ее сменить стиль. Они предлагали помощь с подбором вещей, давали советы и даже отдавали свою одежду, но все попытки оказались безуспешными. По словам женщины, она осознает, что из-за пережитого психологического барьера не может отказаться от привычных фасонов, однако мечтает о переменах.

Продолжение после рекламы