Автокатастрофа под Екатеринбургом унесла жизни двух человек. Фото
Две жизни оборвались в результате трагического ДТП (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На Тюменском тракте в Пышминском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла утром 29 октября. По предварительным данным, 34-летняя местная жительница, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2112», совершила столкновение на высокой скорости с грузовым автомобилем «Ситрак» с полуприцепом «Тонар».
В результате удара водитель легкового автомобиля и ее 48-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда врачей. «По предварительным данным, водитель и пассажир легкового автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности, что могло повлиять на тяжесть последствий аварии», — уточнили в ведомстве.
Водитель грузового автомобиля пояснил автоинспекторам, что остановился на «островке безопасности» и осматривал техническое состояние машины, когда спустя небольшое время почувствовал сильный удар в заднюю часть транспортного средства. Для установления всех обстоятельств происшествия, причинам ДТП назначены автотехническая и химико-токсикологическая экспертизы. Особое внимание уделяется анализу скорости и состояния водителя легкового автомобиля на момент трагедии, а также соблюдению правил остановки водителем грузовика.
Авария с двумя погибшими произошла на 247-м километре Тюменского тракта
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
