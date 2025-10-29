Две жизни оборвались в результате трагического ДТП (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Тюменском тракте в Пышминском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла утром 29 октября. По предварительным данным, 34-летняя местная жительница, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2112», совершила столкновение на высокой скорости с грузовым автомобилем «Ситрак» с полуприцепом «Тонар».

В результате удара водитель легкового автомобиля и ее 48-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда врачей. «По предварительным данным, водитель и пассажир легкового автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности, что могло повлиять на тяжесть последствий аварии», — уточнили в ведомстве.

Водитель грузового автомобиля пояснил автоинспекторам, что остановился на «островке безопасности» и осматривал техническое состояние машины, когда спустя небольшое время почувствовал сильный удар в заднюю часть транспортного средства. Для установления всех обстоятельств происшествия, причинам ДТП назначены автотехническая и химико-токсикологическая экспертизы. Особое внимание уделяется анализу скорости и состояния водителя легкового автомобиля на момент трагедии, а также соблюдению правил остановки водителем грузовика.

