Баскетболистки из Екатеринбурга стали пятикратными чемпионами России
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Баскетбольный клуб «УГМК» из Екатеринбурга в пятый раз стал обладателем Суперкубка России среди женских команд. Победный матч состоялся вечером 29 октября, где «лисицы» обыграли оренбургскую «Надежду» со счетом 83:81.
В двух стартовых четвертях преимущество удерживали хозяйки площадки. В третьем игровом отрезке баскетболистки из Оренбурга вырвались вперед, набрав на пять очков больше. Наиболее зрелищной стала заключительная «десятиминутка», в которой обе команды оформили по 25 очков. Решение о победителе принималось в последние секунды. Лучший результат по набранным очкам зафиксировали Йована Ногич, Виктория Третьякова, Меган Уокер и Карина Низамова.
Клуб из Екатеринбурга — единственный на данный момент пятикратный обладатель Суперкубка России по баскетболу среди женщин. В 2025 году уральская команда вновь подтвердила свой статус одного из флагманов российского баскетбола.
