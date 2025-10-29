Баскетболистки из Екатеринбурга стали пятикратными чемпионами России

Баскетбольный клуб «УГМК» из Екатеринбурга в пятый раз стал обладателем Суперкубка России среди женских команд. Победный матч состоялся вечером 29 октября, где «лисицы» обыграли оренбургскую «Надежду» со счетом 83:81.

В двух стартовых четвертях преимущество удерживали хозяйки площадки. В третьем игровом отрезке баскетболистки из Оренбурга вырвались вперед, набрав на пять очков больше. Наиболее зрелищной стала заключительная «десятиминутка», в которой обе команды оформили по 25 очков. Решение о победителе принималось в последние секунды. Лучший результат по набранным очкам зафиксировали Йована Ногич, Виктория Третьякова, Меган Уокер и Карина Низамова.