Группа «Отпетые мошенники» исполнила свои известные композиции на сцене «УГМК-арены» (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбург в этот раз оказался не только центром напряженных баскетбольных встреч, но и местом проведения красочного музыкального события. На паркете «УГМК-арены», где проходит матч за Суперкубок России среди женских команд, выступила популярная в 1990-х поп-группа «Отпетые мошенники». Гости мероприятия с энтузиазмом подпевали известным песням коллектива и поддерживали атмосферу танцами.

Право участия в Суперкубке было определено результатами прошлого баскетбольного сезона. Женский баскетбольный клуб УГМК завоевал титул чемпиона России и стал обладателем национального кубка, в связи с чем его соперником стала «Надежда» из Оренбурга, занявшая второе место в чемпионате страны.

В новом сезоне женский баскетбольный клуб УГМК стартовал с шестью подряд победами в премьер-лиге и уверенно делит первое место с «Динамо» из Курска. В ближайшем будущем «лисиц» ожидает непростой календарь встреч: после матча за Суперкубок им предстоит принять курскую команду на своей площадке, а затем сыграть на выезде против клуба «Ника» из Сыктывкара.