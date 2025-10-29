Благодаря усадьбе железнова Екатеринбург попал в российский то с самыми известными приведениями страны Фото: Митрохина Марина/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Усадьба Железнова в Екатеринбурге считается уникальным зданием за его стиль псевдорусского терема, кроме этого, с ним связано множество легенд. Раньше здесь жили купцы, позже дом встречал анархистов, школьников и вскоре должен стать отелем-бутиком. Какие тайны скрывает одно из самых интереснейших старинных строений города — в материале URA.RU.

История

Здание было построено на Златоустовской улице (ныне Розы Люксембург) купцом первой гильдии, золотодобытчиком Константином Харитоновым в 1885 году. Усадьбу создавали по проекту архитектора Александра Турчевича, который решил возвести дом в стиле русского терема с резьбой, только вместо дерева при строительстве использовали красный кирпич. В композицию комплекса входят главный дом с флигелем, двор и широкая ограда с воротами.

Так выглядела усадьба в начале XX века Фото: Автор неизвестен/wikipedia.org/Общественное достояние

В конце 1880-х годов собственник столкнулся с серьезными трудностями: выяснилось, что жена купца занималась подделкой документов, подсовывая мужу для подписания векселя. Впоследствии к Харитонову стали обращаться представители деловых кругов с требованием возврата денег. Вскоре после этого золотопромышленник скончался, и уже в 1891 году земельный участок на аукционных торгах приобрел купец первой гильдии, бургомистр городского магистрата Алексей Казанцев.

В 1905 году собственником дома стал Алексей Железнов — купец второй гильдии, разбогатевший на торговле динамитом и порохом, а также владевший золотыми приисками. В дом он переехал вместе с женой Марией и четырьмя детьми. Помимо предпринимательской деятельности, Железнов был известен как меценат: благодаря его поддержке Уральское общество любителей естествознания смогло выкупить уникальные археологические находки с Шигирского торфяника, включая Шигирского идола, который считается самой древней деревянной скульптурой в мире. Также купец был заядлым любителем лошадей и отличным наездником, возглавлял Общество конезаводчиков Екатеринбурга, участвовал в скачках.

Портрет Алексея Железнова Фото: http://sportufo.ru/wikipedia.org

После приезда в усадьбу Железнов обустроил на ее территории живописный сад с редкими видами растений, который простирался до берегов Исети. Там же был установлен мраморный фонтан.

С началом революционных событий 1917 года Железнов вместе с детьми был вынужден покинуть свой дом, отправившись в Сибирь вслед за лидером Белого движения Александром Колчаком. Позже купец обосновался в Томске, а один из его сыновей вступил в партию эссеров, в 1915 году его арестовали за организацию заговора.

В советский период усадьба неоднократно меняла свое назначение: здесь укрывались анархисты, располагалась воинская часть, а во время Великой Отечественной войны в здании разместился эвакуированный из Москвы Государственный астрономический институт имени Штернберга, а также функционировала школа № 93 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В период с 1988 по 2013 год на территории усадьбы размещались Институт истории и археологии, а также Дом ученых.

В январе 2018 года усадьбу передали в концессию памятника архитектуры регионального значения с целью реконструкции. Также компания «СтройИнвест» превратит его в бутик-отель на два номера и ресторан русской кухни. Изначально проект должны были реализовать до 2023 года, затем сроки сдвинулись на год, но в усадьбе до сих пор идет ремонт.

Говорят, что в окнах до сих пор можно увидеть призрак купчихи Фото: Размик Закарян © URA.RU

Легенды

По слухам, супруга Железнова, Мария, якобы страдала клептоманией. Чтобы избежать судебного преследования для жены, купец возмещал ущерб владельцам лавок, ставших жертвами краж. Жизнь Марии завершилась трагически: в 1914 году она скончалась во время премьеры оперы «Ромео и Джульетта» прямо в театре.

Существует мнение, что после смерти женщины ее призрак неоднократно замечали в окнах усадьбы Железнова. Согласно местной легенде, дух Марии до сих пор бродит по дому в поисках супруга и детей.

Что внутри

Центральный вход ведет в парадный вестибюль, из которого по лестнице можно подняться на верхние этажи. Вестибюль соединяется с тремя помещениями; главным из них является зал, расположенный слева. За исключением комнат, находящихся в юго-западном крыле здания и на мезонине, все остальное пространство организовано в виде проходов. В оформлении интерьеров преобладают декоративные элементы, выполненные в стиле барокко.

Сейчас внутри дома все еще идет ремонт и попасть туда невозможно. Но в октябре 2024 года во флигеле усадьбы жена мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Елена открыла бар «Железновъ». Это небольшое помещение в стиле лофт с элементами старинного паба. На столах можно найти буклеты, в которых рассказывается о семье купца и призраке, в меню — закуски, намазки, авторские настойки собственного производства, коктейли, чай и кофе.