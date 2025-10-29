Строгий отбор и борьба с криминалом: история легендарного свердловского УБОП

Сотрудники УБОПа были оснащены самым передовым оборудованием и оружием Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники екатеринбургского управления по борьбе с организованной преступностью в девяностые громили криминальных авторитетов, пресекали деятельность опасных группировок и раскрывали сложные преступления. URA.RU вспоминает историю легендарного уральского спецподразделения, которое прозвали «шестым отделом», — в этом материале.

Появление УБОП

Региональное управление по борьбе с организованной преступностью появилось в 1988 году. РУБОП долгое время подчинялся руководителю главка. В мае 1991-го «шестой отдел» был преобразован в оперативно-разыскное бюро (ОРБ) при УВД Свердлобисполкома. В штате было свыше 80 сотрудников. Численность сотрудников росла, через год в рядах РУБОП было уже 102 силовика. В свердловских городах появились зональные подразделения ОБОП.

Отбор в УБОП был очень серьезным Фото: Илья Московец © URA.RU

Штат продолжал расти, в 1993-м число сотрудников доходило до 319. Стоит отметить, что каждый шаг по увеличению числа правоохранителей сопровождался реформами подразделений. В 1998-м УБОП присоединили к ГУВД по Свердловской области.

Осенью 2008 года отдел упразднили, а на его базе появилась оперативно-разыскная часть (ОРЧ) уголовного розыска ГУВД. При этом часть сотрудников перешла в центр по противодействию экстремизму, или в центр обеспечения госзащиты. Возрождение ОБОП началось через три года.

Как шел набор в ОБОП

Отбор в ряды оперативников отдела был очень строгим. К примеру, одним из критериев — стаж работы «на земле» не менее пяти лет. Кроме того, сотрудники ОБОП должны были показывать высокие результаты в своей работе: агентурная сеть, количество дел и чем они закончились.

Тем, кто проходил первоначальную проверку, позже пришлось пройти несколько собеседований: в парткоме, месткоме, у шефа городского УВД. С каждым кандидатом лично беседовал начальник регионального главка. Подбор кадров в первый состав ОБОП завершился 1 июня 1989 года.

Руководители

Константин Строганов - один из уважаемых офицеров Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первым главой УБОП был Александр Мочалин (1989-1991). Затем подразделение перешло в руки полковника Владимира Иссэрта. Через год появился новый руководитель — Валерий Барабанщиков (1993-1997). После этого два года УБОП возглавлял Василий Руденко. Следующими шефами были Михаил Рябинин (2008-2009), Тимур Ахунянов (2008-2011), Андрей Якимов (2011-2012), Константин Строганов (2012-2016).

Строганов считается одним из ярких управленцев УБОП. В августе 2016-го он получил повышение и оставил должность своему заместителю Сергею Максимову.

Борьба с криминалом

Специфика работы оперативников и руководства ОБОП, как следует из названия, заключается в ликвидации организованных преступных групп. Кроме этого, сотрудники подразделения выполняют массу специфической работы, не надевая полицейскую форму.