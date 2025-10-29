Екатеринбургский «Мемориал»* оштрафовали на 300 тысяч рублей

«Мемориал»* получил штраф в 300 тысяч рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Верх-Исетский районный суд оштрафовал общественную организацию «Екатеринбургское общество „Мемориал“*» на 300 тысяч рублей. Организацию признали виновной по части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ — «представление иноагентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах, в неполном объеме или в искаженном виде».

В суде пояснили, что это минимальный штраф для юридических лиц по данной статье — максимальный размер наказания может достигать 500 тысяч рублей. «Суд обязал „Мемориал“* выплатить 300 тысяч рублей штрафа по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Санкция предусматривает административную ответственность организаций, внесенных в реестр иностранных агентов, за неполное или искаженное предоставление сведений в уполномоченные органы», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, организация не в полном объеме предоставила обязательную отчетность согласно закону об иностранных агентах. Документы, вызвавшие вопросы у надзорных органов, касались отчета о деятельности за прошлый год. Суд пришел к выводу, что отчетная документация содержала неточности, нарушающие требования законодательства.

Как уточнили в суде, на 30 октября намечено рассмотрение аналогичного протокола, составленного Министерством юстиции РФ, но уже не в отношении организации, а в отношении председателя «Екатеринбургского Мемориала*» Алексея Мосина. В случае признания вины, ему может быть назначен штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.