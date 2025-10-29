В Нижневартовске устроят фестиваль русской кухни в День народного единства
Гостей фестиваля русской кухни ждет «блинная эстафета»
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Длинные выходные в Нижневартовске пройдут под знаком традиций: главным событием станет фестиваль русской кухни — с песнями, угощениями и народными забавами. А вместе с ним горожан ждет концерт, посвященный Дню народного единства. Подробнее — в афише URA.RU.
1 ноября
Гала-концерт фестиваля «В каждом сердце Россия» (0+)
Центр национальных культур, 14:00
Праздничный концерт объединит творческие коллективы и исполнителей города, чтобы вспомнить, что значит быть частью большой страны. На сцене прозвучат песни военных лет и композиции о Родине, Победе и дружбе народов Югры. Концерт посвящен Дню народного единства и Году защитника Отечества, а сам проект стал победителем конкурса грантов губернатора Югры. Вход свободный.
2 ноября
Закрытие фестиваля спектаклей малых форм «Северные встречи» (18+)
Городской драматический театр, 19:30
Финальным аккордом фестиваля станет спектакль «Запретный дневник» — постановка по мотивам дневников и стихов поэтессы Ольги Берггольц, пережившей блокаду Ленинграда. Лариса Шуринова и Анна Геллер создали из документальных текстов живое театральное полотно, в котором каждый зритель станет свидетелем той эпохи. Билеты — по 1 300 рублей.
3–4 ноября
Выставка «Покупай наше» (0+)
МФК «Green Park», с 10:00 до 18:00
Два дня в центре города будет проходит выставка местных производителей. На прилавках — рыбная продукция, мясные полуфабрикаты, свежая выпечка, сладости и авторские изделия ручной работы.
4 ноября
Фестиваль русской кухни (0+)
Площадь Нефтяников, 12:00
Народные гуляния, запах свежей капусты и русские забавы — так в Нижневартовске отметят День народного единства. Гостей познакомят с историей осеннего праздника «Капустинские посиделки» и научат старинным способам засолки овощей. В программе — концерты, мастер-классы по росписи ложек и изготовлению кукол-оберегов, кулинарные зоны и «блинная эстафета». Вход свободный.
