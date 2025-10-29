В Нижневартовске устроят фестиваль русской кухни в День народного единства

Гостей фестиваля русской кухни ждет «блинная эстафета» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Длинные выходные в Нижневартовске пройдут под знаком традиций: главным событием станет фестиваль русской кухни — с песнями, угощениями и народными забавами. А вместе с ним горожан ждет концерт, посвященный Дню народного единства. Подробнее — в афише URA.RU.

1 ноября

Гала-концерт фестиваля «В каждом сердце Россия» (0+)

Центр национальных культур, 14:00

Праздничный концерт объединит творческие коллективы и исполнителей города, чтобы вспомнить, что значит быть частью большой страны. На сцене прозвучат песни военных лет и композиции о Родине, Победе и дружбе народов Югры. Концерт посвящен Дню народного единства и Году защитника Отечества, а сам проект стал победителем конкурса грантов губернатора Югры. Вход свободный.

2 ноября

Закрытие фестиваля спектаклей малых форм «Северные встречи» (18+)

Городской драматический театр, 19:30

Финальным аккордом фестиваля станет спектакль «Запретный дневник» — постановка по мотивам дневников и стихов поэтессы Ольги Берггольц, пережившей блокаду Ленинграда. Лариса Шуринова и Анна Геллер создали из документальных текстов живое театральное полотно, в котором каждый зритель станет свидетелем той эпохи. Билеты — по 1 300 рублей.

3–4 ноября

Выставка «Покупай наше» (0+)

МФК «Green Park», с 10:00 до 18:00

Два дня в центре города будет проходит выставка местных производителей. На прилавках — рыбная продукция, мясные полуфабрикаты, свежая выпечка, сладости и авторские изделия ручной работы.

4 ноября

Фестиваль русской кухни (0+)

Площадь Нефтяников, 12:00