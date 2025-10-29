Жесткий риск-менеджмент: почему банки отказывают жителям ХМАО в кредитах

Виталий Мосунов в интервью URA.RU Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Одобряемость кредитов в Югре снизилась до 30% из-за высокой долговой нагрузки населения. При этом, несмотря на снижение ключевой ставки, интерес жителей округа к вкладам не падает. Об этом в интервью URA.RU рассказал управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов.

Он объяснил, как югорчане распоряжаются сбережениями, в какие акции инвестируют. А также какие берут ипотеки и автокредиты.

Ключевая ставка начала снижаться — в октябре упала до 16,5%. Но до этого долго сохранялась на высокой позиции. На что в первую очередь это повлияло в банковском секторе Югры?

Продолжение после рекламы

Конечно же, на охлаждение экономики и сдерживание инфляции. Поэтому в текущей экономической ситуации в стране все банки снизили объемы кредитования.

Ключевая ставка снизилась до 16,5% Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Одобрение по выдаче кредитов где-то раза в два, а по некоторым продуктам и в три раза снизились — есть закредитованность у людей. Мы видим, какая финансовая нагрузка, хватает ли зарплаты или дохода, чтобы рассчитываться с займом. Банки ужесточили, скажем так, риск-менеджмент по выдаче кредитов.

Если раньше, условно говоря, при 100% заявок было одобрение порядка 70% к 30%. То сейчас наоборот 30% одобряется, а 70% — нет.

Но, в тоже время, я бы не сказал, что у нас возросла просрочка по кредитам. Она осталась на том же уровне. Нет такого, что у людей не хватает денег и кредиты не возвращаются.

А есть ли прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки?

Думаю, 1-1,5% может быть снижение. Но, скажем так, кардинальных изменений не будет. Скорее взвешенная монетарная политика.

Изменился ли интерес жителей региона к вкладам и накопительным счетам, которые становятся менее выгодными на фоне снижения ставки?

Если раньше максимальные ставки по вкладам достигали 24%, а в некоторых банках и 25%, то сейчас со снижением ключевой ставки ЦБ, все снижают. Они стали менее привлекательными. Но оттока денежных средств все-таки не наблюдается.

Нет такого, чтобы люди начали выводить денежные средства, например, в жилье. Многие же до этого инвестировали в стройку, заходя на низком этапе строительства, а после сдачи объекта перепродавали.

Югорчане не спешат закрывать банковские вклады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более того, летом мы всегда наблюдали отток денежных средств со вкладов. По понятной причине: люди едут в отпуска, отдыхают. В этом году у нас не было снижения по размещению денежных средств на вкладах. Связано с высокой ставкой, люди просто хотели реально заработать на вложенных средствах.

Какие еще варианты инвестиций популярны? Может акции или валюту покупают?

Ну, давайте так, если брать валюту, то ее покупают для потребления. Например, люди едут в отпуск и им нужно там расплачиваться. И это видно опять же по вкладам — около 95% это все таки рублевые счета.

Если брать инвестиции, то — в ценные бумаги, облигации, в акции. Сейчас очень много есть продуктов, у которых доходность доходит до 18%. Поэтому в качестве инвестиций все-таки выбирают их.

По акциям в какие компании чаще вкладываются?

Это все наши крупные компании: нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, банковский сектор. Здесь все стандартно, так скажем, «голубые фишки», в которых исторически все и размещались.

Смотрят какая доходность, в первую очередь. И обращают внимание на надежность компании, что с ними ничего не случится.

Продолжение после рекламы

Можно ли говорить о росте спроса на ипотеку или ставки по-прежнему сдерживают рынок?

Спрос был, есть, и он будет — людям нужно улучшать жилищные условия. Но могу сказать, если раньше в стандарте мы выдавали в месяц порядка одного миллиарда, то сейчас объемы выдачи сократились до 700 миллионов.

На что берут больше ипотеку — на новостройки или вторичный рынок?

На новостройки, потому что было стимулирование ввода нового жилья, и программы были рассчитаны на это. Но сейчас понемногу все разворачивается на вторичку.

Ну и хочу сказать, что у банков есть собственные программы с рядом застройщиков. Когда строительная компания компенсирует банку часть процентов. А у покупателя есть возможность взять жилье под низкий процент.

Жители чаще берут ипотеку на новостройки Фото: Роман Наумов © URA.RU

Какую роль в Югре играют льготные программы, например семейная ипотека? И насколько распространены арктическая и IT-ипотека?

Семейные ипотеки популярны. По арктической — она действует в Березовском и Белоярском районе. Но, к сожалению, в этих районах строится немного нового жилья, по этой причине спрос на арктическую ипотеку низкий.

IT-ипотека совершенно не развита, потому что у нас нет высоких айти-кластеров, которые бы здесь были зарегистрированы. Это в основном рынок Питера и Москвы.

Какие кредиты сейчас берут жители ХМАО? Сохраняется ли интерес к кредитным картам?

Если квартира, машина, это все-таки долгосрочные инвестиции, то кредитные карты и потребкредиты — на более короткий срок. Спрос достаточно большой, потому что эти продукты как раз закрывают потребности в краткосрочных покупках. Условно говоря, это покупка стройматериалов или поездка в отпуск.

Там, конечно, тоже высокие ставки, какие в целом по кредитным продуктам, но если считать в абсолюте, это не катастрофично. Человек понимает, если он сейчас будет рассчитываться карточкой, имея стабильную зарплату и поступления, то спокойно закроет кредит.

Если смотреть с точки зрения спроса, на первом месте кредитные карты, потому что там есть грейс-период. На втором потребкредиты. На третьем ипотека и на четвертом уже автокредиты.

Средний размер потребительского кредита по ХМАО в 2025 году — около 500 тысяч рублей. В прошлом году он составил 484 тысячи. По ипотекам цифра выросла с 4,030 до 4,185 миллионов. По автокредитам показатель упал с 1,4 миллиона до 970 тысяч.

Согласны ли вы с мнением, что рынок автокредитов перешел под контроль китайских брендов?

Есть и отечественные бренды в лидерских позициях по продажам. Но, конечно, многие салоны переориентировались с европейских автомобилей на китайские.

Почему для китайских брендов существуют более выгодные кредитные программы?

Это программы самих производителей. У нас такого нет, но в целом существуют варианты, когда человек может получить, условно говоря, льготный кредит на ту или иную модель.

Продолжение после рекламы

Но упущенный, скажем так, доход может же ложится в стоимость автомобиля. Все равно за все платит потребитель в конечном итоге.

Китайские иномарки покупают в том числе из-за доступных кредитов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А что происходит со спросом на вторичном рынке автомобилей? Берут ли на них кредиты?

Берут, но только через потребкредиты. Допустим, у человека есть какая-то определенная сумма или он продает старую машину. А остальное берет в кредит. Но чистого рынка вторичного автокредитования сейчас нет.

Что бы вы посоветовали жителям Югры, чтобы не только сохранить сбережения, но и выгодно распорядиться деньгами в нынешних условиях?