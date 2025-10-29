От пластики до этнофьюжна: как провести первые ноябрьские выходные в Ханты-Мансийске

Концерт «В единстве народа — единство России!» состоится в КДЦ «Октябрь» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске (ХМАО) с 1 по 4 ноября горожан ждет насыщенная культурная программа: в эти дни можно увидеть новую постановку театра танца «Смола», услышать этнический блюз и завершить выходные праздничным концертом ко Дню народного единства. Самые интересные события уикенда — в афише URA.RU.

1 ноября

Хореографическая постановка «Гравитация Севера» (12+)

КТЦ «Югра-Классик», 18:00

Театр танца «Смола» представит пластический спектакль, в которой северное сияние переплетается с теплом человеческих душ, а движения становятся языком, на котором говорит Югра. «Гравитация Севера» — это гимн мечте, вдохновению и людям, которые создают уют даже в суровых условиях.

Стоимость билетов варьируется от 500 до 1 000 рублей. Опала доступна по Пушкинской карте.

Продолжение после рекламы

Квартирник Сергея Козлова

Центр современных горожан «Культштаб», 17:30

Музыкант, композитор и мастер горлового пения Сергей Козлов объединит этнофьюжн, блюз и тувинские мотивы в атмосферном акустическом вечере. Билеты стоят по 500 рублей.

2 ноября

Концерт Марии Лобецкой (12+)

КТЦ «Югра-Классик», 17:00

Органистка Мария Лобецкая подарит зрителям вечер музыки, где каждая песня звучит как откровение. На концерте в том числе прозвучат виртуозные прелюдии и фуги барочного периода.





Стоимость билетов: от 1 000 до 1 200 рублей. Оплата доступна по Пушкинской карте.

3 ноября

Концерт Ислама Итляшева (6+)

КДЦ «Октябрь», 19:00

Автор хитов «Кобра» и «Дикая» представит в Ханты-Мансийске программу, наполненную драйвом, лезгинкой и душевным шансоном. Билеты стоят от 2 500 до 4 500 рублей.

4 ноября

Концерт «В единстве народа — единство России!»

КДЦ «Октябрь», 18:00