В ХМАО ГАИ устроила облаву на несовершеннолетних водителей

В Нижневартовске госавтоинспекторы ловят подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске сотрудники ГИБДД начали рейды против подростков, которые садятся за руль без прав. В городе стартовала профилактическая акция «Водитель», направленная на предотвращение аварий с участием несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«По 31 октября в Нижневартовске проводится профилактическое мероприятие „Водитель“. Оно направлено на снижение и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей», — уточнили в ведомстве.