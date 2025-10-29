В ХМАО ГАИ устроила облаву на несовершеннолетних водителей
В Нижневартовске госавтоинспекторы ловят подростков
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Нижневартовске сотрудники ГИБДД начали рейды против подростков, которые садятся за руль без прав. В городе стартовала профилактическая акция «Водитель», направленная на предотвращение аварий с участием несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
«По 31 октября в Нижневартовске проводится профилактическое мероприятие „Водитель“. Оно направлено на снижение и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей», — уточнили в ведомстве.
Меры усилены после серии аварий с участием подростков. В одной из них, произошедшей в начале октября, 17-летний парень без водительских прав сбил на тротуаре 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.
