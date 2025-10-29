Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка в ХМАО

Глав СК взял на контроль дело об избиении подростка в ХМАО Фото: Следственный комитет РФ

Главе Следственном комитета Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств избиения 16-летнего подростка в Сургуте (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах». — пишет ведомство в своем официальном telegram-канале. Уточняется, что речь идет о сообщениях в соцмедиа об избиении приезжим несовершеннолетнего, которому потребовалась медпомощь. Следственный комитет в ХМАО возбудил уголовное дело.