Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка в ХМАО
Глав СК взял на контроль дело об избиении подростка в ХМАО
Фото: Следственный комитет РФ
Главе Следственном комитета Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств избиения 16-летнего подростка в Сургуте (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах». — пишет ведомство в своем официальном telegram-канале. Уточняется, что речь идет о сообщениях в соцмедиа об избиении приезжим несовершеннолетнего, которому потребовалась медпомощь. Следственный комитет в ХМАО возбудил уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования избиения подростка толпой школьников-мигрантов в ХМАО. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 и статьей 213 УК РФ.
