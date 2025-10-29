Что известно о королеве красоты из ХМАО, выигравшей десять миллионов рублей на реалити-шоу

Королева красоты из ХМАО выиграла десять миллионов на тв-шоу Фото: Илья Московец © URA.RU

Предпринимательница из Ханты-Мансийска Дарья Букаринова стала победительницей конкурса красоты «Мисс и Миссис Югра — 2025», а затем одержала победу в реалити-шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы», финал которого проходил в Таиланде. Главный приз — десять миллионов рублей — достался ей по итогам голосования участников.

Биография и путь к победе

Букариновой 32 года. Она живет в Ханты-Мансийске, владеет лофт-пространством, которое сдает в аренду, и активно ведет социальные сети. В прошлом Дарья серьезно занималась лыжными гонками — 12 лет тренировок, как она сама отмечает, помогли ей справляться с физическими испытаниями на шоу.

Испытания на шоу

«Мы действительно выживали, — рассказала Дарья в беседе с URA.RU. — Я похудела на девять килограммов, спала на сумке и укрывалась дождевиком. По нам прыгали жабы, кусали сколопендры. Но я выбрала не сдаваться».

Участникам шоу пришлось жить в диких условиях: строить шалаши из бамбука и пальмовых веток, готовить еду на костре и питаться рисом, сваренным на морской воде. Спальники и другие вещи они зарабатывали, проходя испытания на силу и выносливость.

После победы: планы и проекты

После победы Дарья призналась, что потратит выигранные деньги на покупку жилья и развитие своего женского проекта. «Сначала обеспечу себя жильем, а потом направлю большую часть средств на развитие женского сообщества. Сейчас оно работает онлайн, но я хочу сделать офлайн-встречи для девушек из разных городов», — поделилась она.