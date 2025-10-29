Логотип РИА URA.RU
ХМАО презентовал консервы с этикетками времен Великой отечественной войны на агропромвыставке

ХМАО презентовал рыбные консервы с этикетками времен Великой отечественной войны
29 октября 2025 в 19:16
Фото: Илья Московец © URA.RU

Югра принимает участие на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО в Екатеринбурге. На выставочном стенде свою продукцию презентуют более 15 югорских товаропроизводителей, среди самых заметных — рыбные консервы с этикетками времен Великой отечественной войны.

«На выставочном стенде свою продукцию презентуют более 15 югорских товаропроизводителей. Гости могут попробовать брускетту с муксуном, тушеную оленину, рыбные и колбасные изделия, органическую продукцию из дикоросов. Настоящей жемчужиной стала ретросерия консервов „Санта-Мария“, выпущенная к 80-летию Победы. Дизайн этикеток воссоздан по образцу времен Великой Отечественной войны», — сообщает инвестиционный портал ХМАО.

Ранее URA.RU сообщило, что на агропромышленной выставке ХМАО презентовал шоколад с олениной. Одними из первых их попробовали полпред по Урфо Артем Жога и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. 

