Красный дракон: как мост в Ханты-Мансийске стал одним из символом ХМАО

Мост «Красный дракон» был построен более 20 лет назад

Более двадцати лет назад по новому мосту через Иртыш в Ханты-Мансийске впервые проехали автомобили. До этого жители переправлялись с берега на берег по льду или на пароме. URA.RU рассказывает, как появился один из самых узнаваемых мостов России.

Рождение проекта

До появления моста сообщение через Иртыш было сезонным: летом работал паром, зимой — ледовая переправа. В начале 2000-х власти округа приняли решение построить постоянную переправу на стратегическом маршруте Северной широтной магистрали (Пермь — Серов — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск).

С берегов к мосту в Ханты-Мансийске ведут длинные эстакады

Проектирование поручили инженерам компании «Трансмост», строительство — компании «Мостострой-11». Металлические пролеты изготавливались на заводе «Курганстальмост». Готовые конструкции доставляли по Иртышу баржами и устанавливали на заранее подготовленные опоры. Центральный пролет весил почти четыре тысячи тонн.

Работы начались в 2002 году, и уже осенью 2004-го по мосту впервые проехали автомобили.

Анатомия моста

Длина переправы — 1316 метров, высота — около 15. Мост состоит из 14 пролетов, его конструкция выполнена в виде арки с балками, что делает сооружение устойчивым к ветру и большим нагрузкам. Ширина проезжей части — около 11,5 метров, движение организовано по двум полосам в каждую сторону.

Мост разделен на три части: к реке ведут длинные эстакады, а центральный пролет длиной 231 метр берет на себя основную нагрузку. Он стал ключевым элементом конструкции, которая обеспечила связь между Уралом и Западной Сибирью и сократила путь на восток России более чем на 1200 километров.

Почему «Красный дракон»

Мост получил неофициальное название благодаря своей форме, напоминающей выгнувшегося в прыжке дракона. При открытии он был окрашен в ярко-красный цвет.

В 2020 году переправу перекрасили, на обновление ушло более 50 тонн краски. К 20-летнему юбилею, в 2024 году, мост получил архитектурно-художественную подсветку: 1700 светильников и 24 километра кабеля. В будни подсветка мягкая, а в праздники превращается в динамичное световое шоу.