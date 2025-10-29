Космонавт из ХМАО провел в открытом космосе почти семь часов.Видео

Нижневартовский космонавт Сергей Рыжиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сергей Рыжиков из Нижневартовска (ХМАО) и его напарник Алексей Зубрицкий провели в открытом космосе почти 7 часов. Об этом сообщате Роскосмос.

«Вчера наши космонавты работали на внешней поверхности Международной космической станции. Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий провели в открытом космосе почти 7 часов», — говорится в официальном telegram-канале Роскосмоса.

На модуле «Наука» космонавты установили аппаратуру для проведения научного эксперимента «Импульс». Он помоет исследовать свойства ионосферы Земли, разобраться, какие изменения там происходят и как это влияет на нашу жизнь.

Продолжение после рекламы





Видео: Роскосмос