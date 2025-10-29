Космонавт из ХМАО провел в открытом космосе почти семь часов.Видео
Нижневартовский космонавт Сергей Рыжиков
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Сергей Рыжиков из Нижневартовска (ХМАО) и его напарник Алексей Зубрицкий провели в открытом космосе почти 7 часов. Об этом сообщате Роскосмос.
«Вчера наши космонавты работали на внешней поверхности Международной космической станции. Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий провели в открытом космосе почти 7 часов», — говорится в официальном telegram-канале Роскосмоса.
На модуле «Наука» космонавты установили аппаратуру для проведения научного эксперимента «Импульс». Он помоет исследовать свойства ионосферы Земли, разобраться, какие изменения там происходят и как это влияет на нашу жизнь.
Видео: Роскосмос
Ранее URA.RU сообщало, что космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков поздравил школьников с Днем знаний. Вместе с ним с борта МКС к ученикам обратились его коллеги, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов.
