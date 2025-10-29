Логотип РИА URA.RU
Космонавт из ХМАО провел в открытом космосе почти семь часов.Видео

Космонавт из ХМАО провел в открытом космосе почти семь часов
29 октября 2025 в 19:29
Нижневартовский космонавт Сергей Рыжиков

Нижневартовский космонавт Сергей Рыжиков

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сергей Рыжиков из Нижневартовска (ХМАО) и его напарник Алексей Зубрицкий провели в открытом космосе почти 7 часов. Об этом сообщате Роскосмос. 

«Вчера наши космонавты работали на внешней поверхности Международной космической станции. Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий провели в открытом космосе почти 7 часов», — говорится в официальном telegram-канале Роскосмоса. 

На модуле «Наука» космонавты установили аппаратуру для проведения научного эксперимента «Импульс». Он помоет исследовать свойства ионосферы Земли, разобраться, какие изменения там происходят и как это влияет на нашу жизнь.

Видео: Роскосмос

Ранее URA.RU сообщало, что космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков поздравил школьников с Днем знаний. Вместе с ним с борта МКС к ученикам обратились его коллеги, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов.

