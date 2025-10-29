Песков: Белоруссия станет безопаснее «завтра» благодаря «Орешнику»
29 октября 2025 в 19:33
Фото: © URA.RU
Принятие системы «Орешник» даст Белоруссии возможность уже в ближайшее время почувствовать себя в безопасности на фоне заявлений, поступающих из стран Прибалтики и Западной Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
