Песков: Белоруссия станет безопаснее «завтра» благодаря «Орешнику»

29 октября 2025 в 19:33
Принятие системы «Орешник» даст Белоруссии возможность уже в ближайшее время почувствовать себя в безопасности на фоне заявлений, поступающих из стран Прибалтики и Западной Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

