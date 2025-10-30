Логотип РИА URA.RU
В Салехарде задействуют 70 единиц спецтехники для зимнего содержания дорог

30 октября 2025 в 06:35
Сейчас основные усилия дорожных служб сосредоточены на борьбе с гололедом

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дорожные службы Салехарда начали зимнее обслуживание улиц города. Об этом сообщил глава ямальской столицы Алексей Титовский после проведения оперативного совещания с подрядными организациями. Всего до конца зимнего сезона на содержание улично-дорожной сети планируется привлечь до 70 единиц спецтехники.

«Всего на зимнем содержании дорог в Салехарде планируется задействовать до 70 единиц техники», — написал Титовский в telegram-канале. Уже круглосуточно задействованы до четырех бригад.

По его словам, сейчас дорожники обрабатывают противогололедным материалом ключевые зоны: тротуары, остановки общественного транспорта, территории у социальных объектов и проезжую часть. Ежедневно расходуется до трех самосвалов песчано‑соляной смеси.

