У озера Безымянное в Ноябрьске появится новое место для отдыха

30 октября 2025 в 04:06
Торжественное открытие состоится 31 октября в 17:00

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) готовится к открытию новое общественное пространство у озера Безымянное. Торжественное открытие состоится 31 октября в 17:00, сообщила пресс-служба местной администрации.

«В Ноябрьске на берегу озера Безымянное открывается новое общественное пространство для детей, молодежи и взрослых! Приглашаем всех жителей и гостей города 31 октября в 17:00 на торжественное открытие», — сказано в telegram-канале мэрии.

Гостей ждет завораживающее огненное шоу от театра огня и света «Та‑Моко» и энергичный диджей‑сет. Также все желающие смогут прогуляться по обновленной набережной.

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

