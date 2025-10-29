Разгром центра нелегалов и реальный срок для лидера национальной диаспоры: события дня в ЯНАО
Силовики разгромили центр нелегальной миграции в ЯНАО (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) ликвидирован канал нелегальной миграции на территорию ЯНАО, экс-лидер таджикской диаспоры на Ямале получил реальный срок за помощь мигрантам и губернатор округа Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала в решении кадровых вопросов агропромышленного комплекса на встрече с полпредом УрФО Артемом Жогой. Об этих и других событиях 29 октября в ЯНАО, читайте в подборке URA.RU.
Разгром центра нелегальной миграции в Ноябрьске
В Ноябрьске задержана группа лиц, организовавшая поток нелегальных мигрантов на Ямал. Оперативная работа проведена сразу по нескольким адресам. Арестованы трое человек, среди которых один силовик.
Экс-лидер таджикской диаспоры в ЯНАО получил реальный срок
Негласный лидер таджикской диаспоры на Ямале Хошимшох Таваров получил три года в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 000 рублей. Ранее суд приговорил его к условному наказанию.
В ЯНАО привезли заключительную партию вакцины от гриппа
На сегодняшний день прививки от гриппа поставили уже более 210 тысяч ямальцев. О том, где можно поставить бесплатную прививку — можно ознакомиться в инфографике URA.RU.
Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал об опыте привлечения кадров в агропромкомплекс на «Агропром Урале»
Артюхов представил опыт Ямала в решении кадровых вопросов агропромышленного комплекса на Совете при полномочном представителе президента РФ в УрФО. Он отметил, что в округе разработан комплекс мер по профориентации школьников, целевому привлечению выпускников и выплате подъемных молодым ветеринарам в размере от 500 до 700 тысяч рублей.
На Ямале водителям такси предлагают зарабатывать в среднем 130 тысяч рублей
На Ямале водители такси, водители спецтранспорта и электромонтажники востребованы больше других специалистов. Им предлагают высокие зарплаты и всевозможные льготы от работодателей.
Материал из сюжета:Главное за день в ЯНАО — выбор редакции
