Разгром центра нелегалов и реальный срок для лидера национальной диаспоры: события дня в ЯНАО

В Ноябрьске около года действовал незаконный канал миграции
29 октября 2025 в 22:07
Силовики разгромили центр нелегальной миграции в ЯНАО (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) ликвидирован канал нелегальной миграции на территорию ЯНАО, экс-лидер таджикской диаспоры на Ямале получил реальный срок за помощь мигрантам и губернатор округа Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала в решении кадровых вопросов агропромышленного комплекса на встрече с полпредом УрФО Артемом Жогой. Об этих и других событиях 29 октября в ЯНАО, читайте в подборке URA.RU.

Разгром центра нелегальной миграции в Ноябрьске

В Ноябрьске задержана группа лиц, организовавшая поток нелегальных мигрантов на Ямал. Оперативная работа проведена сразу по нескольким адресам. Арестованы трое человек, среди которых один силовик.

Экс-лидер таджикской диаспоры в ЯНАО получил реальный срок

Негласный лидер таджикской диаспоры на Ямале Хошимшох Таваров получил три года в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 000 рублей. Ранее суд приговорил его к условному наказанию.

В ЯНАО привезли заключительную партию вакцины от гриппа

На сегодняшний день прививки от гриппа поставили уже более 210 тысяч ямальцев. О том, где можно поставить бесплатную прививку — можно ознакомиться в инфографике URA.RU.

Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал об опыте привлечения кадров в агропромкомплекс на «Агропром Урале»

Артюхов представил опыт Ямала в решении кадровых вопросов агропромышленного комплекса на Совете при полномочном представителе президента РФ в УрФО. Он отметил, что в округе разработан комплекс мер по профориентации школьников, целевому привлечению выпускников и выплате подъемных молодым ветеринарам в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

На Ямале водителям такси предлагают зарабатывать в среднем 130 тысяч рублей

На Ямале водители такси, водители спецтранспорта и электромонтажники востребованы больше других специалистов. Им предлагают высокие зарплаты и всевозможные льготы от работодателей.

