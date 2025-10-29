Министр обороны Бельгии отрезвил тех, кто призывает не опасаться Россию
По словам бельгийского министра обороны, у Европы нет сил, которые можно было бы немедленно бросить в бой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Россия производит артиллерийских снарядов в четыре раза больше, чем все страны НАТО вместе взятые. С таким заявлением в интервью изданию De Morgen выступил министр обороны Бельгии Тео Франкен. По его информации, Москва может приобрести «гораздо больше за те же деньги, что и мы».
Такое мнение было высказано в ответ на заявление профессора международной политики Хендрика Воса, который выразил сомнения в целесообразности увеличения военных расходов. По словам эксперта, государства Европы, входящие в НАТО, располагают более внушительным арсеналом вооружений по сравнению с Россией.
Франкен выразил несогласие с Восом. Министр обороны Бельгии подчеркнул, что данное мнение является неверным, поскольку Российская Федерация увеличила свой военный потенциал.
«Люди, которые утверждают, что мы не должны бояться русских, жестоко ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом. Они победили в Чечне, они доминировали в войне в Сирии в течение десяти лет, и они активны в Африке на многих фронтах», — сказал министр в интервью De Morgen.
Франкен также заявил, что на европейском континенте отсутствует единый центр командования. Помимо отдельных подразделений Еврокорпуса, расположенных в Страсбурге, в распоряжении Европы нет сил, которые могли бы быть оперативно задействованы в случае необходимости.
