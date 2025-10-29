По словам бельгийского министра обороны, у Европы нет сил, которые можно было бы немедленно бросить в бой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия производит артиллерийских снарядов в четыре раза больше, чем все страны НАТО вместе взятые. С таким заявлением в интервью изданию De Morgen выступил министр обороны Бельгии Тео Франкен. По его информации, Москва может приобрести «гораздо больше за те же деньги, что и мы».

Такое мнение было высказано в ответ на заявление профессора международной политики Хендрика Воса, который выразил сомнения в целесообразности увеличения военных расходов. По словам эксперта, государства Европы, входящие в НАТО, располагают более внушительным арсеналом вооружений по сравнению с Россией.

Франкен выразил несогласие с Восом. Министр обороны Бельгии подчеркнул, что данное мнение является неверным, поскольку Российская Федерация увеличила свой военный потенциал.

Продолжение после рекламы

«Люди, которые утверждают, что мы не должны бояться русских, жестоко ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом. Они победили в Чечне, они доминировали в войне в Сирии в течение десяти лет, и они активны в Африке на многих фронтах», — сказал министр в интервью De Morgen.