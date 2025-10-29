Свердловчанин хотел купить швейную машинку, но попался на мошенников
Мужчина сделал предоплату за швейную машинку
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчина хотел приобрести швейную машинку за 140 тысяч рублей, но попался на мошенников. После предоплаты его заверили, что товар скоро отправят, но этого не произошло. Об этом рассказали в городском МВД.
«Связавшись с продавцом, представившейся Дарьей, он узнал, что сделкой занимается ее супруг. Вскоре ему позвонил незнакомец и отправил в мессенджере ссылку для предоплаты, пообещав отправить машину логистической компанией. Молодой человек перевел деньги», — заявили в ведомстве.
Как только мужчина понял, что его обманули, то обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело. Сейчас ведется расследование.
