Резкое похолодание, снег и штормовой ветер: когда в Тюмени испортится погода
Снег в Тюмени пойдет в субботу, 1 ноября
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени в субботу, 1 ноября, ожидается резкое похолодание — температура воздуха опустится до +6 градусов днем. Сопровождаться это будет северным ветром с порывами до 17 м/с и смешанными осадками (дождь и снег). Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте.
«В субботу, 1 ноября, в Тюмени облачно, небольшие осадки в виде дождя и снега. Днем +1, +6 градусов. Ночью +3, -2. Похолодание, местами гололед. Ветер северный с порывами до 17 м/с», — отмечается в сообщении ведомства.
По данным сервиса Gismeteo, на следующей неделе столбик термометра окончательно уйдет в минус. Самым холодным днем станет понедельник, 3 ноября: днем температура опустится до −5 градусов. Снегопады ожидаются начиная со среды, 5 ноября.
