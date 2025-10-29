Резкое похолодание, снег и штормовой ветер: когда в Тюмени испортится погода

В Тюмени в субботу, 1 ноября, ожидается резкое похолодание — температура воздуха опустится до +6 градусов днем. Сопровождаться это будет северным ветром с порывами до 17 м/с и смешанными осадками (дождь и снег). Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте.