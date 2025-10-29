В Тюменской области откроется второй завод по производству овсяных хлопьев

Когда завод заработает, предприятие сможет производить в два раза больше геркулеса Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Весной 2026 года в Ишимском округе Тюменской области заработает второй завод по выпуску овсяных хлопьев геркулес. Сейчас на местном фермерском хозяйстве работает только один завод, сообщает ГТРК «Регион — Тюмень».

«В Ишимском округе готовится к запуску завод по выпуску геркулеса по ГОСТу. На территории Прокуткинского фермерского хозяйства это будет уже второй зерноперерабатывающий объект. Первый в настоящий момент выпускает геркулес маркировки ТУ», — сказано на сайте издания.

Новое здание уже готово, зимой начнут устанавливать оборудование. Когда завод заработает, предприятие сможет производить в два раза больше хлопьев — сейчас выпускают семь тысяч тонн в год.

Продолжение после рекламы