Общество

В Тюменской области откроется второй завод по производству овсяных хлопьев

30 октября 2025 в 03:20
Когда завод заработает, предприятие сможет производить в два раза больше «Геркулеса»

Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Весной 2026 года в Ишимском округе Тюменской области заработает второй завод по выпуску овсяных хлопьев геркулес. Сейчас на местном фермерском хозяйстве работает только один завод, сообщает ГТРК «Регион — Тюмень».

«В Ишимском округе готовится к запуску завод по выпуску геркулеса по ГОСТу. На территории Прокуткинского фермерского хозяйства это будет уже второй зерноперерабатывающий объект. Первый в настоящий момент выпускает геркулес маркировки ТУ», — сказано на сайте издания.

Новое здание уже готово, зимой начнут устанавливать оборудование. Когда завод заработает, предприятие сможет производить в два раза больше хлопьев — сейчас выпускают семь тысяч тонн в год.

На ферме сейчас работают 70 человек, в том числе жители соседних сел. Хозяйство обрабатывает большие поля — 6 тысяч гектаров, где выращивают овес, горох и ячмень, а потом перерабатывают урожай. Сейчас на ферме началась «зимняя пора»: ремонтируют технику и одновременно ищут новых работников для будущего завода. Открыть его планируют к весне.

