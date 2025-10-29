В Екатеринбурге снизилось количество краж, но есть нюанс

Нарушители вместо кражи из квартиры предпочитают мошенничество в сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбуржцев стали реже беспокоить домушники, поскольку теперь все чаще мошенники используют интернет. Многие злоумышленники перешли на схемы по обману через телефон, потому что так «выгоднее». Об этом заявил замначальник управления вневедомственной охраны Екатеринбурга Дмитрий Семенов.

«Есть тенденция к снижению количества квартирных краж. По моему мнению, преступники сменили профиль преступлений. Сейчас получило распространение мошенничество с помощью телефонов. Никто сейчас не хочет „выходить на большую дорогу, вымогать, грабить, взламывать двери чужих квартир“. Сейчас век технологий, поэтому количество таких краж снизилось», — заявил Семенов в эфире передачи «Акцент» на ОТВ.