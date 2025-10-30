Атака БПЛА нарушила планы екатеринбуржцев увидеть Москву

Два рейса пришлось полностью отменить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово рейс в Москву перенесли на фоне атаки БПЛА по столице. Еще два рейса в Худжанд и Новый Уренгой пришлось отменить. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, рейс «Уральских авиалиний» в Худжанд (Таджикистан) полностью отменили. Самолет должен был вылететь в один из древнейших городов Азии в 02:45 30 октября. Такая же участь постигла рейс Red Wings в Новый Уренгой. Самолет не покинет воздушное пространство столицы Урала.

Рейс S7 в Москву перенесли на полтора часа. Это связано с атакой дронов ВСУ на столицу.

