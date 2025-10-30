Атака БПЛА нарушила планы екатеринбуржцев увидеть Москву
Два рейса пришлось полностью отменить
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В аэропорту Кольцово рейс в Москву перенесли на фоне атаки БПЛА по столице. Еще два рейса в Худжанд и Новый Уренгой пришлось отменить. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, рейс «Уральских авиалиний» в Худжанд (Таджикистан) полностью отменили. Самолет должен был вылететь в один из древнейших городов Азии в 02:45 30 октября. Такая же участь постигла рейс Red Wings в Новый Уренгой. Самолет не покинет воздушное пространство столицы Урала.
Рейс S7 в Москву перенесли на полтора часа. Это связано с атакой дронов ВСУ на столицу.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к авиаперевозчикам. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!