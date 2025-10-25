Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Отец Илона Маска стал фанатом казанского «Ак Барса»

25 октября 2025 в 20:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Эррол Маск приехал на домашний матч команды «Ак Барс»

Эррол Маск приехал на домашний матч команды «Ак Барс»

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, стал фанатом хоккейного клуба «Ак Барс» из Казани. Он посетил домашнюю встречу команды в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Отец Илона Маска стал фанатом казанского „Ак Барса“. Эррол Маск заехал на домашний матч команды в регулярке КХЛ против „Адмирала“ из Владивостока», — передает telegram-канал. 

Во время матча Эррол Маск был замечен с шарфом «Ак Барса» на шее. Он активно поддерживал казанскую команду, отмечая ее гол, забитый в начале игры.

Продолжение после рекламы

Ранее, 21 октября, Эррол прилетел в Казань, чтобы посетить местные IT-парки. По его словам, город заинтересовал его своими университетами и активным развитием в области искусственного интеллекта.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • РФ
    25 октября 2025 22:20
    Наша страна обладает свободой. Москва и Санкт-Петербург имеют улучшение сходство с Лондоном. Бедные мигранты устремляются в Великобританию и Германию. Богатые иностранцы выбирают Россию.
Добавить комментарий
Следующий материал