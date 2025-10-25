Отец Илона Маска стал фанатом казанского «Ак Барса»
Эррол Маск приехал на домашний матч команды «Ак Барс»
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, стал фанатом хоккейного клуба «Ак Барс» из Казани. Он посетил домашнюю встречу команды в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Отец Илона Маска стал фанатом казанского „Ак Барса“. Эррол Маск заехал на домашний матч команды в регулярке КХЛ против „Адмирала“ из Владивостока», — передает telegram-канал.
Во время матча Эррол Маск был замечен с шарфом «Ак Барса» на шее. Он активно поддерживал казанскую команду, отмечая ее гол, забитый в начале игры.
Ранее, 21 октября, Эррол прилетел в Казань, чтобы посетить местные IT-парки. По его словам, город заинтересовал его своими университетами и активным развитием в области искусственного интеллекта.
