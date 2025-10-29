Фура рухнула с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе
Пассажирские поезда задерживаются в Крыму из-за падения фуры на пути
Фура рухнула с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе. По предварительным данным, водитель получил травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике Крым.
«Фура упала с моста. Водитель, предварительно, травмирован, госпитализирован в шестую городскую больницу», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым.
На месте работают оперативные службы. Из-за происшествия задерживаются пассажирские поезда в Крыму. В связи с этим Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и готова принять меры в случае их нарушений. Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.
Ранее подобный инцидент произошел в сентябре на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области. Грузовик столкнулся с грузовым поездом. В результате ДТП сошли с рельсов локомотив и 18 вагонов, шесть из которых перевозили топливо.
