Пассажирские поезда задерживаются в Крыму из-за падения фуры на пути Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фура рухнула с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе. По предварительным данным, водитель получил травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике Крым.

«Фура упала с моста. Водитель, предварительно, травмирован, госпитализирован в шестую городскую больницу», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым.

На месте работают оперативные службы. Из-за происшествия задерживаются пассажирские поезда в Крыму. В связи с этим Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и готова принять меры в случае их нарушений. Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.

Продолжение после рекламы