«Матч ТВ» попросил МОК о согласии по показу Олимпиады-2026

Показ Олимпиады-2026 в России зависит от участия спортсменов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Телеканал «Матч ТВ» направил в Международный олимпийский комитет (МОК) коммерческое предложение о покупке прав на трансляцию зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Решение будет зависеть от экономической целесообразности и итогового списка допущенных российских спортсменов. Об этом заявил генпродюсер вещателя Александр Тащин.

«Несмотря на то, что олимпийские принципы за последние годы пострадали и, как показала церемония открытия Игр в Париже, это уже не совсем то, что хотели бы видеть наши зрители. Тем не менее, конечно, это событие. И при условии участия в нем российских спортсменов оно вызовет интерес», — рассказал в интервью РБК Александр Тащин.

По словам Тащина, окупить трансляции можно будет только при допуске российских спортсменов, так как это повысит интерес рекламодателей, а стоимость прав составляет «несколько десятков миллионов рублей и даже больше». Ключевую роль сыграет и то, в каких видах спорта выступят россияне, наиболее популярными из которых являются лыжи и биатлон. При этом генпродюсер не исключает, что окончательное решение о показе будет принято в последний момент.

«Матч ТВ» не транслировал летние Игры 2024 года в Париже из-за ограничений для россиян и экономической нецелесообразности. Также канал не заинтересован в показе Паралимпийских игр без участия российских спортсменов.