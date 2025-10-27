Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

«Матч ТВ» попросил МОК о согласии по показу Олимпиады-2026

28 октября 2025 в 02:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Показ Олимпиады-2026 в России зависит от участия спортсменов

Показ Олимпиады-2026 в России зависит от участия спортсменов

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Телеканал «Матч ТВ» направил в Международный олимпийский комитет (МОК) коммерческое предложение о покупке прав на трансляцию зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Решение будет зависеть от экономической целесообразности и итогового списка допущенных российских спортсменов. Об этом заявил генпродюсер вещателя Александр Тащин.

«Несмотря на то, что олимпийские принципы за последние годы пострадали и, как показала церемония открытия Игр в Париже, это уже не совсем то, что хотели бы видеть наши зрители. Тем не менее, конечно, это событие. И при условии участия в нем российских спортсменов оно вызовет интерес», — рассказал в интервью РБК Александр Тащин.

По словам Тащина, окупить трансляции можно будет только при допуске российских спортсменов, так как это повысит интерес рекламодателей, а стоимость прав составляет «несколько десятков миллионов рублей и даже больше». Ключевую роль сыграет и то, в каких видах спорта выступят россияне, наиболее популярными из которых являются лыжи и биатлон. При этом генпродюсер не исключает, что окончательное решение о показе будет принято в последний момент.

Продолжение после рекламы

«Матч ТВ» не транслировал летние Игры 2024 года в Париже из-за ограничений для россиян и экономической нецелесообразности. Также канал не заинтересован в показе Паралимпийских игр без участия российских спортсменов.

Ранее МОК и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, включая Олимпиаду-2026 в Италии. Это стало одной из причин для обсуждения в России идеи проведения альтернативных Игр в аналогичные сроки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал