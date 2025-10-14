Слуцкий предложил обязать УК отчитываться, на что идут деньги жильцов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о подготовке пакета законопроектов, направленных на наведение порядка в сфере ЖКХ. Ключевым предложением стало введение обязательной ежеквартальной отчетности управляющих компаний перед жильцами.
«Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны ежеквартально информировать жителей о результатах своей работы не только через ГИС ЖКХ, но и на собственных сайтах... чтобы каждый мог видеть, как расходуются его деньги», — сказал Слуцкий. Он отметил, что сейчас состояние жилищно-коммунального хозяйства все чаще вызывает обеспокоенность граждан, становится причиной многочисленных жалоб и оправданного недовольства населения.
Леонид Слуцкий добавил, что актуальность этой меры подтверждается статистикой. На прямой линии с президентом в декабре 2024 года вопросы ЖКХ заняли первое место — поступило 2,5 миллиона обращений. При этом с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги выросли в среднем на 11,9%, а в некоторых регионах — более чем на 35%.
Уточняется, что за несколько месяцев выявлено 5,7 млрд рублей незаконных начислений, а общая сумма нарушений, выявленных Генпрокуратурой и ФАС, превысила 30 млрд рублей. При этом качество услуг не улучшается — износ инфраструктуры в регионах достигает 80-90%, а ежегодно обновляется лишь 1-1,5% сетей. Коммунальные платежи становятся непосильной нагрузкой для семей, составляя в некоторых регионах до 20% бюджета, а для малообеспеченных граждан — до трети всех расходов.
