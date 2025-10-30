Цифровой след и путаница в показаниях: как продвигаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей под Красноярском

Усольцевы могли схорониться в доме браконьеров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следователи допрашивают родственников и близких семьи Усольцевых — Сергея и Ирины и их пятилетней дочери Арины, — которая пропала более месяца назад в Красноярском крае. По основной версии, они заблудились и не смогли выбраться из леса. Однако с момента исчезновения семьи их история обросла множеством неофициальных версий и догадок: некоторые обращают внимание, что сын Ирины Усольцевой — Даниил Баталов, дает противоречивые показания, некоторые — что Сергей Усольцев был в сети через неделю после пропажи, некоторые — что они могли выжить в доме браконьеров. Также многие спорят о мотивах исчезновения семьи. Подробнее о последних новостях — в материале URA.RU.

Следствие и официальные версии

Следователи проводят допросы родственников и близких семьи Усольцевых, которая пропала в горной тайге недалеко от Красноярска. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии, их данные передает ТАСС. Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о безвестном исчезновении людей, возбужденного после пропажи туристов в конце октября.

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают несколько версий событий. По одной из них, глава семьи Сергей Усольцев почувствовал себя плохо, а его супруга с ребенком не смогли самостоятельно выйти из опасного района. Также следствие не исключает, что туристы могли напугаться встречи с дикими животными и заблудиться. Не исключено, что мужчина сконструировал укрытие и семья сейчас ожидает помощи от спасателей.

Продолжение после рекламы

Следователи осмотрели автомобиль Усольцевых, оставленный на подъезде к горной части тайги, где не обнаружили туристического снаряжения. Установлено, что семья ушла в лес в легкой одежде. По пути их видели двое других туристов. По информации следствия, мобильный телефон Сергея Усольцева последний раз был в сети вечером в день исчезновения. Сигнал устройства зафиксирован примерно в семи километрах от ближайшего населенного пункта — поселка Кутурчин.

К расследованию привлечены наиболее квалифицированные следователи-криминалисты и сотрудники краевого управления Следственного комитета. Все обстоятельства исчезновения тщательно проверяются и документируются. Ход уголовного дела находится под контролем краевой прокуратуры.

Противоречивые показания родственников

С самого начала внимание общественности привлекли заявления сына Ирины Усольцевой — Даниила Баталова (от первого брака). Однако, по данным «Царьграда», он начал давать противоречивые сведения. Так, Баталов утверждает, что его отчим Сергей отлично знал местность, в которой исчезли, и был опытным таежником. Однако волонтер, депутат Госдумы Олег Леонов, отрицает этот тезис — по его словам, туристы потеряли ориентировку в тайге и заблудились, что и стало причиной их пропажи.

Цифровой след Усольцева после исчезновения

Через некоторое время после пропажи и появления новых подробностей, часто выходящих за грань реальности, в деле появился очередной загадочный факт. «Тайный аккаунт» Сергея Усольцева в соцсетях был онлайн спустя шесть дней после его исчезновения. Сведения об этом предоставил местный блогер Александр Андрюшенков.

Многие задались вопросом — почему сигнал телефона Сергея Усольцева в последний раз исходил не из точки их предполагаемого маршрута, а в противоположной стороне, у трассы. По словам Баталова, у семьи во время похода была собака, которая якобы сорвалась с поводка. Вся семья бросилась за питомцем в сторону трассы, и именно в этот момент был зафиксирован последний цифровой след. Однако следов животного не было обнаружено.

Андрюшенков выяснил, что уже 3 октября кто-то заходил в аккаунт Сергея Усольцева в соцсетях. Баталов сперва объяснил это автоматическим обновлением статуса из-за звонков через мессенджеры, но вскоре изменил показания — заявил, что сам зашел на страницу и позвонил с нее. Однако Андрюшенков уточняет: настройки приватности профиля не позволили бы сыну воспользоваться аккаунтом отчима дистанционно.

Продолжение после рекламы

Загадка на загадке

Ряд высказываний Баталова и обнаруженные записки также вызывают у людей вопросы. В одном из интервью сын Усольцевой заметил, что исчезновение может быть единственным способом «начать жить заново». Также парень процитировал отчима, заявив, что «спрятаться легче всего там, где тебя ищут». А в блокноте Ирины Усольцевой обнаружили фразу: «Чтобы уйти, надо вернуться». Эти данные приводит «Газета.ru».

Важным обстоятельством является полное отсутствие следов людей и собаки. «Следов от трех человек с собакой и вещами здесь вообще никаких нет», — отметил бывший егерь экстрим-кордона Телецкого озера Сергей Усик, знакомый с ситуацией.

По его данным, даже спустя месяц после пропажи семья Усольцевых может быть жива. Возможно, но маловероятно, что Усольцевы еще живы. Уже холодно, разве только наткнулись на тайную браконьерскую избушку с запасом продуктов», — отметил Усик в беседе с aif.ru. Он подчеркнул, что расследовать исчезновение семьи — работа следователей.

Версии: побег или трагический случай

Некоторые предположили, что Усольцевы якобы сбежали в другую страну Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Параллельно с официальными версиями о несчастном случае обсуждаются альтернативные гипотезы — например, что семья якобы могла скрыться из-за проблем с бизнесом или долгами, а также инсценировать исчезновение для страховых выплат. Однако сын Ирины эти предположения отрицает, говоря, что не заметил никаких признаков спешки или подготовки к долгому бегству: семья оставила дома кота с запасом еды на два дня, а все вещи и квартира остались в порядке.

Однако частный детектив Максим Заболотный засомневался в версии, по которой пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых якобы инсценировала свое исчезновение. Он также добавил, что США вряд ли причастны к исчезновению семьи.

«Мы не знаем тех проблем, которые у них были, мотивов, которые могли бы послужить тому, чтобы им пропасть из страны. Если были серьезные долги, конечно, они могли бы через Белоруссию выехать, и следственные органы могут это легко проверить. Или [если у семьи] было бы второе гражданство, это помогло бы им беспрепятственно покинуть Россию. Наши спецслужбы сейчас довольно-таки круто работают. Все возможно. Но я не верю в силу американцев», — отметил Максим Заболотный в беседе с NEWS.ru.

Ход поисков

Знакомый семьи занимается их поисками Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Профессиональный альпинист, волонтер поисковой операции и председатель профильного комитета Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш знал Сергея Усольцева по работе. «Не дружили тесно, но регулярно пересекались. Сергей был подготовленным любителем, не профессиональным туристом», — рассказывает Кулеш, его слова приводит «Комсомольская правда». Он признает: даже у самых опытных любителей возможны ошибки, особенно при экстремальных обстоятельствах.

Продолжение после рекламы

Уже 2 октября, спустя несколько дней после исчезновения, Кулеш активно подключился к поискам. С его помощью в район Кутурчинского Белогорья выдвинулись дополнительные отряды, была направлена техника — квадроциклы, и организована поддержка добровольцев со стороны жителей Железногорска.

Волонтерская группа во главе с Кулешом отправилась обследовать одну из троп, отмеченную на картах в предполагаемом направлении следования семьи. На месте ожидаемой тропы волонтеры обнаружили лишь буреломы и камни — по сути, непроходимое пространство. По версии поисковиков, Усольцевы не могли пойти именно этим маршрутом и заблудиться из-за отсутствия тропы.

Опытные туристы знают: в Кутурчинском Белогорье есть сложные развилки — ошибочная маркировка ведет не к цели маршрута, а уводит в сторону. Несмотря на неоднократные тщательные осмотры в районе гор Буратинка и Мальвинка, серьезных зацепок обнаружить не удалось. К этому времени поиски осложнены выпавшим снегом и непогодой.

Среди необычных событий в первые дни поисков — таинственный собачий лай, услышанный с воздуха при работе вертолета. Однако обнаружить ни собаку, ни источник звука впоследствии не удалось. Напомним, что вместе с семьей ушла в поход их собака породы корги.

Также был найден костер — не слишком давний, но без явных следов пребывания людей. Таким образом, он не дал дополнительной информации о местонахождении семьи.

Алексей Кулеш высказывает наиболее вероятную версию: семья не была готова к резкому ухудшению погоды, ушли «на три часа», без теплых вещей. В условиях неожиданного холода люди сбились с пути, потеряли силы и, возможно, замерзли.

Юридические последствия: чем может грозить подобное исчезновение

За ложные сведения об исчезновении может грозить ответственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если окажется, что кто-то сознательно инсценировал преступление или подал ложный донос (например, скрыл сведения, инсценировал смерть), ему может грозить до шести лет лишения свободы по статье 306 УК РФ, рассказал юрист Илья Русев, его слова приводит Starhit. Если же по факту исчезновения получены страховые выплаты или другие деньги, возможна квалификация как мошенничество — по статьям 159.2 и 159.5 УК РФ, что также предусматривает тюремное заключение.

Когда семья будет считаться официально погибшей

По действующему законодательству гражданин может быть признан умершим судом, если о его местонахождении ничего не известно пять лет. Если пропажа произошла при угрожающих жизни обстоятельствах — например, в горах или тайге — этот срок могут сократить до шести месяцев, подчеркивает юрист Иван Соловьев, его цитирует Starhit. К настоящему моменту юридические последствия пока не наступили, однако вопрос может быть рассмотрен в следующем году.

Продолжение после рекламы

Пропажа семьи Усольцевых в Красноярском крае