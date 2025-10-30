Аналитики рассказали, какие шины выбирают екатеринбуржцы

За год продажи новых зимних нешипованных шин в Екатеринбурге выросли на 10% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Шины Triangle лидируют по доле продаж в Екатеринбурге среди нешипованных зимних (фрикционных) моделей, а среди шипованных первое место занимает бренд Pirelli. В топ самых популярных производителей резины также вошли Yokohama, Continental и Michelin. Такими данными поделилась с URA.RU пресс-служба «Авито».

«В России стартовал активный сезон смены резины, в связи с чем платформа решила проанализировать, как изменились продажи шин за последний год. Оказалось, что по росту продаж лидируют нешипованные шины. По доле продаж среди новых нешипованных моделей на первом месте — бренд Triangle (доля продаж в 13% в своей категории), а среди шипованных — Pirelli (10%)», — рассказали в «Авито».

В число самых популярных фрикционных шин у екатеринбуржцев также вошли модели брендов Pirelli (12%), Yokohama (10%), Continental (5%) и Michelin (3%). За год сильнее всего выросли продажи шин марки Continental — на 65%. Новый комплект из четырех покрышек этого бренда в среднем стоил 16 тысяч рублей.

Среди наиболее востребованных производителей шипованной резины — Yokohama (5%), Michelin (4%), Continental (3%) и Triangle (3%). Самый заметный рост показали шины Triangle (+9%). Шипованный комплект от этого производителя в среднем стоил восемь тысяч рублей.

В целом, согласно статистике онлайн-платформы, в сентябре продажи новых зимних нешипованных шин в Екатеринбурге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10%, а продажи шипованных моделей с прошлого года почти не изменились. При этом большинство предпочитает все же шипованные шины — на них приходится 37% продаж от всех шин на классифайде, в то время как на нешипованные — 24%.