Омбудсмен Москалькова обратилась в ООН из-за упразднения УПЦ на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН из-за решения украинских властей прекратить деятельность Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ). Она считает, что такие действия нарушают международные нормы свободы вероисповедания.
«Обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она также напомнила, что свобода вероисповедания закреплена во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах, и каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии.
По ее словам, киевский режим методично и целенаправленно попирает этот принцип. Она отметила, что прекращение деятельности Киевской митрополии УПЦ является очередным актом варварства и религиозной дискриминации.
В своем обращении омбудсмен призвала ООН и мировое сообщество осудить дискриминацию верующих и, по ее словам, попытки уничтожить духовно-культурное наследие народа. Она добавила, что в Киеве назначено судебное заседание по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.
Ранее стало известно, что первое заседание суда по ликвидации УПЦ отложили до 30 октября из-за болезни судьи, об этом сообщил адвокат Никита Чекман. Иск о ликвидации УПЦ был подан 29 августа, он основан на решении Госслужбы Украины по этнополитике.
Преследование Украинской православной церкви в стране началось после событий 2014 года при президенте Петре Порошенко (включенном Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Власти активно способствуют переходу приходов УПЦ в Православную церковь Украины (ПЦУ), созданную в 2018 году на базе раскольнических организаций, и лишают УПЦ права аренды земли под храмами.
При поддержке местных органов сторонники ПЦУ силой захватывают храмы и нападают на священнослужителей. Против духовенства УПЦ возбуждаются уголовные дела, применяются санкции. Несмотря на это, по данным ГСУЭСС, число прихожан УПЦ превышает 5–6 миллионов человек. Летом 2024 года по инициативе президента страны Владимира Зеленского был принят закон о запрете деятельности УПЦ.
