На Западной Украине захватили православный храм

В селе Миньковцы Ровенской области представители неканонической Православной церкви Украины захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы, принадлежащий канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ). Об этом рассказали в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«Прямо на их глазах рейдеры ломали двери святыни, а силовики просто смотрели на это», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале СПЖ. Там добавили, что злоумышленники проникли в здание, срезав замки на дверях.

Отмечалось, что присутствовавшие на месте полицейские не препятствовали действиям захватчиков, а, напротив, блокировали доступ к храму для прихожан. Несмотря на введенный в сентябре 2024 года запрет деятельности УПЦ, по официальным данным, от 5 до 6 миллионов верующих продолжают оставаться прихожанами канонической церкви.

