В ХМАО при тушении пожара обнаружен труп мужчины

В Сургутском районе в поселке Сытомино (ХМАО) во время тушения пожара в частном доме обнаружен труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете округа.

«29 октября 2025 года поступило сообщение о гибели жительницы села Сытомино Сургутского района, тело которой было обнаружено при тушении пожара в частном домовладении. По факту гибели гражданина следователями Сургутского межрайонного следственного отдела проводятся процессуальные проверки», — сообщили в ведомстве.

Причины смерти будут установлены после заключения экспертизы. Кроме этого, назначена пожарно-техническая оценка происшествия для установления причин пожара.

