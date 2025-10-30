В ХМАО при тушении пожара обнаружен труп мужчины
За сутки в ХМАО в пожарах погибло два человека
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургутском районе в поселке Сытомино (ХМАО) во время тушения пожара в частном доме обнаружен труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете округа.
«29 октября 2025 года поступило сообщение о гибели жительницы села Сытомино Сургутского района, тело которой было обнаружено при тушении пожара в частном домовладении. По факту гибели гражданина следователями Сургутского межрайонного следственного отдела проводятся процессуальные проверки», — сообщили в ведомстве.
Причины смерти будут установлены после заключения экспертизы. Кроме этого, назначена пожарно-техническая оценка происшествия для установления причин пожара.
Ранее URA.RU сообщало, что в дачном кооперативе Сургута во время пожара погиб мужчина. Трагедия произошла в СОТ «Черемушки», когда на место прибыли пожарные, дом уже был охвачен открытым огнем.
